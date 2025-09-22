乃木坂46弓木奈於、ミニスカから美脚透ける 夏×秋ミックスコーデに反響「綺麗」「センス良い」
【モデルプレス＝2025/09/22】乃木坂46の弓木奈於が19日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ季節ミックスコーデを公開した。
【写真】弓木奈於、美脚透ける私服姿
弓木は「39枚目シングル『リアルミート＆グリート』ありがとうございました」とコメントし、美しい脚が際立つ黒いワンピースとレースタイツのスタイリングを披露した。投稿では「上半身で夏を背負い下半身で秋を補う」と季節の変わり目らしいファッションのポイントを表現している。
この投稿に、ファンからは「おしゃれ」「素敵」「綺麗」「センス良い」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
