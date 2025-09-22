高橋克典、16歳イケメン息子とジムで遭遇「後ろ姿がそっくり」「逞しくなりましたね」
【モデルプレス＝2025/09/22】俳優の高橋克典が22日までに、オフィシャルブログを更新。ジムで16歳の息子と遭遇したことを報告した。
【写真】高橋克典、16歳イケメン息子とジムで遭遇
20日、高橋は「ふらっと」と題してブログを更新すると、ジムに出かけた際の出来事を報告。「ジムに行ったら、一人でトレーニングしてる、みたことのあるヤツが」と切り出し、「アイツもビックリ」と息子と偶然鉢合わせしたことを明かした。
さらに「おいおい何キロあげてる！？」とつづり、マシンで本格的にトレーニングに励む息子の姿とともに驚きと誇らしげな気持ちを交えながら息子の成長ぶりに触れ、「頑張ってるな」とコメントした。
これらの投稿にファンから「親子で、楽しい、時間や〜〜」「逞しくなりましたね！」「お父さんに良く似てます」「後ろ姿が克典さんにそっくり」「華奢な体型なのに筋力が凄い」「2人とも頑張れ」「たくましくなった姿にしみじみ喜びを感じますね」「すごい、仲良し」「CK君のストイックな練習は凄い」「親子で偉い〜」「嬉しい鉢合わせ」などの声が寄せられている。
高橋は2004年に結婚。2009年に第1子男児が誕生している。（modelpress編集部）
