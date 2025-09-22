NCT・ユウタ、日本の大物アーティストと肩組み2SHOT！仲睦まじい姿に反響「共演アツい」「最高」【PHOTO】

NCTのユウタが、日本の人気アーティストとの2ショットを公開した。

【写真】兄弟？ユウタ、日本人アーティストと“そっくりビジュアル”

ユウタは9月22日、自身のインスタグラムを更新し、「#イナズマロックフェス2025 最高の時間をありがとう」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、9月21日に滋賀県で開催された「イナズマロックフェス2025」に出演した際のステージ写真とオフショットが収められていた。

ステージ上で熱唱するユウタの姿に加え、コラボステージを披露したT.M.Revolutionの西川貴教とのツーショットも公開。肩に手を添えポーズを決めるユウタと西川の仲睦まじい姿が、ファンの注目を集めた。

この投稿を見たファンからは「かっこいい」「大先輩とコラボ」「西川さんとの共演アツい」「最高」といった熱いコメントが寄せられている。

（写真＝ユウタInstagram）

（写真＝ユウタInstagram）2枚目、西川貴教（左）とユウタ

なお、ユウタは10月26日に1stアルバム『PERSONA』をリリース。さらに10月2日からは、自身2度目となるソロツアー「YUTA LIVE TOUR 2025 -PERSONA-」を開催する予定だ。

◇ユウタ プロフィール

1995年10月26日生まれ。本名は中本悠太。2016年7月、NCT 127のメンバーとしてデビューし、グループではサブボーカルとリードダンサーを務める。中学生のときに東方神起を見て、アイドルを志す。2012年、出身地の大阪で行われたSMグローバルオーディションに合格し、満16歳の時に渡韓。約4年間、練習生として過ごした。SMエンターテインメント所属のデビュー組では初めての日本人だ。2022年には映画『HiGH＆LOW THE WORST X』に出演し、日本で俳優デビューも果たした。