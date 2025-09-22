

栗を拾う児童 三豊市高瀬町上麻

ここ数日でようやく秋の訪れを感じた、という人も多いんじゃないでしょうか。そうした中、香川県三豊市の小学生が22日、秋の味覚・栗を収穫しました。

栗の収穫を体験したのは三豊市の麻小学校の4年生です。トングを持って学校の近くの山へ。いざ、栗の収穫スタートです。

栗のイガが茶色になる前の緑色のものが狙い目です。木から落ちたばかりで鮮度が高いそうです。

（小学4年生は―）

「ちょっと難しいかな」

「楽しい。たぶん50個は取れていると思う」

生産者によると、2025年の栗は猛暑の影響で水分不足になり見た目は小さくなったものの例年より糖度があがり、びっクリするほどあま～くなったそうです。新鮮な栗を焼き栗にしていただきます！

（小学4年生）

「うんおいしい！（Q.どんな味する？）焼き芋とはちょっと違う。焼き芋より甘い感じがします！」

（さぬき山都／大石孝典 会長）

「きょう本当に子どもたち楽しそうにやっていただいて。地元にこういうものがあるんだなという興味を持っていただくことが大事だと思う」

22日に収穫した栗は10月6日、市内の複数の小学校の給食で栗ごはんとして提供する予定です。