軽井沢星野エリアでビールを楽しむイベントが10月に開催！この時期にしか飲めない「フレッシュホップエール」を味わうチャンス
自然と文化を愛する人が集う軽井沢星野エリアは、ヤッホーブルーイングと共同で「フレッシュホップエール」を2025年10月2日(火)より提供する。その年に収穫したホップで仕込んだ、1年に一度、限られた期間にしか飲めない特別なビールで、採れたてのホップならではの豊かな香りとさわやかな苦みが特徴。その新鮮な味を楽しむイベントとして、10月2日(火)からは「フレッシュホップエールスペシャルウィーク」、10月4日(木)には「フレッシュホップエール開栓祭」が開催される。
【写真】気の合う仲間とフレッシュホップエールで乾杯
■背景
星野エリアは、軽井沢生活の楽しさや、自然の豆知識を提供したり、共有する企画を開催している。一方、ヤッホーブルーイングは「フレッシュホップエールを飲む文化を根付かせたい」という思いから、毎年イベントを開催してきた。軽井沢で魅力的な体験を提供したいという両者の想いが合致し、2025年は星野エリアで、1年に一度、限られた期間にしか飲めない特別なビール「軽井沢ビール クラフトザウルス フレッシュホップエール2025」を楽しめるイベントを開催する。
■【特徴1】みんなで乾杯！フレッシュホップエール開栓祭
10月4日(木)開催の「フレッシュホップエール開栓祭」は、ビール体験が満載。朝は、野鳥の森を走るランニングイベント「ゆるラン」でさわやかにスタート。走り終えたら「軽井沢ビール クラフトザウルス フレッシュホップエール2025」でプレ乾杯。11時からはフレッシュホップを使ったハンバーガーのキッチンカーや、ヤッホーブルーイング主催の無料アクティビティも開催される。16時には、青々しい香りとみずみずしい風味が特徴のフレッシュホップエールを参加者全員で乾杯！ビール愛好家から家族連れまで、一日中楽しめる内容だ。
■【特徴2】ほろ酔い気分で飲みながら、だけど真剣に学ぶ「フレッシュホップセミナー」
1年に一度の特別なビールを楽しめるように、事前予約制で「フレッシュホップセミナー」を開催。ヤッホーブルーイングの醸造士による約30分のセミナーでは、ビールの基本から製造の裏側まで、新たな発見に繋がる情報を提供してくれる。さらに「軽井沢ビール クラフトザウルス フレッシュホップエール2025」と同シリーズの「軽井沢ビール クラフトザウルス ペールエール」の飲み比べも体験でき、クラフトビールの味わいの違いやおもしろさを知ることができる。
■【特徴3】フレッシュホップエールが楽しめる「フレッシュホップスペシャルウィーク」
星野エリアでは、10月2日(土)から「軽井沢ビール クラフトザウルス フレッシュホップエール2025」を販売。カフェ ハングリースポットでは、星野温泉 トンボの湯の湯上がりに、BEB5軽井沢 by 星野リゾートでは24時間利用OKなパブリックスペース「TAMARIBA(タマリバ)」で、チェックインからチェックアウトまで、好きなだけ楽しめる。仲間とビールに合うおつまみをシェアしながら、この時期限定のビールを堪能しよう。
■フレッシュホップエール開栓祭
実施日：2025年10月4日(土)
時間：9時30分〜18時
■フレッシュホップセミナー
料金：1000円／1人(20歳以上)
場所：村民食堂
時間：約30分
定員：15人
予約：要／星野エリア公式サイトから
＜タイムテーブル＞
9時30分：野鳥の森を走るランニングイベント「ゆるラン」
11時：キッチンカーでお食事の販売
11時30分：ビールにまつわる無料アクティビティ
15時：フレッシュホップセミナー
16時：フレッシュホップエール開栓祭
17時：地元軽井沢の中学生アーティスト・篠原大祈くんスペシャルLIVE！
■フレッシュホップスペシャルウィーク〜カフェ ハングリースポット〜
期間：2025年10月2日(木)〜※限定数量がなくなり次第終了
料金：軽井沢ビール クラフトザウルス フレッシュホップエール2025(1050円)
場所：カフェ ハングリースポット
■フレッシュホップスペシャルウィーク〜BEB5軽井沢 by 星野リゾート〜
期間：2025年10月2日(木)〜※限定数量がなくなり次第終了
場所：パブリックスペース「TAMARIBA」、カフェ ハングリースポット
時間：24時間(チェックイン〜チェックアウト)
料金：クラフトビール(単品600円〜／フリーフロー4000円)
※フリーフローはBEBカフェとカフェ ハングリースポットでクラフトビールを提供
※宿泊者限定
■村民食堂では秋の日本酒イベント「軽井沢サケテラス」開催中
軽井沢星野エリアの「村民食堂」では、「ひやおろし」の解禁日である2025年9月9日〜10月31日(金)の期間、秋の日本酒イベント「軽井沢サケテラス」を開催中。佐久地域の13の酒蔵から厳選された日本酒が集まり、試飲や酒蔵による販売会を実施。旬の食材と日本酒のペアリングが楽しめる秋限定セットや、信州酒PR大使による特別イベントなど、日本酒の奥深さに触れられる秋ならではの体験ができる。
■軽井沢サケテラス
期間：2025年9月9日〜10月31日(金)
会場：軽井沢星野エリア 村民食堂
内容：
・佐久13蔵のひやおろしや日本酒の販売＆試飲(毎日13時〜16時)
・店内提供：おつまみと日本酒のセット「信州美味の味わい寄せ」の販売
※20歳未満には酒類は提供しない。車・自転車を運転する人の飲酒はNG
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■背景
星野エリアは、軽井沢生活の楽しさや、自然の豆知識を提供したり、共有する企画を開催している。一方、ヤッホーブルーイングは「フレッシュホップエールを飲む文化を根付かせたい」という思いから、毎年イベントを開催してきた。軽井沢で魅力的な体験を提供したいという両者の想いが合致し、2025年は星野エリアで、1年に一度、限られた期間にしか飲めない特別なビール「軽井沢ビール クラフトザウルス フレッシュホップエール2025」を楽しめるイベントを開催する。
■【特徴1】みんなで乾杯！フレッシュホップエール開栓祭
10月4日(木)開催の「フレッシュホップエール開栓祭」は、ビール体験が満載。朝は、野鳥の森を走るランニングイベント「ゆるラン」でさわやかにスタート。走り終えたら「軽井沢ビール クラフトザウルス フレッシュホップエール2025」でプレ乾杯。11時からはフレッシュホップを使ったハンバーガーのキッチンカーや、ヤッホーブルーイング主催の無料アクティビティも開催される。16時には、青々しい香りとみずみずしい風味が特徴のフレッシュホップエールを参加者全員で乾杯！ビール愛好家から家族連れまで、一日中楽しめる内容だ。
■【特徴2】ほろ酔い気分で飲みながら、だけど真剣に学ぶ「フレッシュホップセミナー」
1年に一度の特別なビールを楽しめるように、事前予約制で「フレッシュホップセミナー」を開催。ヤッホーブルーイングの醸造士による約30分のセミナーでは、ビールの基本から製造の裏側まで、新たな発見に繋がる情報を提供してくれる。さらに「軽井沢ビール クラフトザウルス フレッシュホップエール2025」と同シリーズの「軽井沢ビール クラフトザウルス ペールエール」の飲み比べも体験でき、クラフトビールの味わいの違いやおもしろさを知ることができる。
■【特徴3】フレッシュホップエールが楽しめる「フレッシュホップスペシャルウィーク」
星野エリアでは、10月2日(土)から「軽井沢ビール クラフトザウルス フレッシュホップエール2025」を販売。カフェ ハングリースポットでは、星野温泉 トンボの湯の湯上がりに、BEB5軽井沢 by 星野リゾートでは24時間利用OKなパブリックスペース「TAMARIBA(タマリバ)」で、チェックインからチェックアウトまで、好きなだけ楽しめる。仲間とビールに合うおつまみをシェアしながら、この時期限定のビールを堪能しよう。
■フレッシュホップエール開栓祭
実施日：2025年10月4日(土)
時間：9時30分〜18時
■フレッシュホップセミナー
料金：1000円／1人(20歳以上)
場所：村民食堂
時間：約30分
定員：15人
予約：要／星野エリア公式サイトから
＜タイムテーブル＞
9時30分：野鳥の森を走るランニングイベント「ゆるラン」
11時：キッチンカーでお食事の販売
11時30分：ビールにまつわる無料アクティビティ
15時：フレッシュホップセミナー
16時：フレッシュホップエール開栓祭
17時：地元軽井沢の中学生アーティスト・篠原大祈くんスペシャルLIVE！
■フレッシュホップスペシャルウィーク〜カフェ ハングリースポット〜
期間：2025年10月2日(木)〜※限定数量がなくなり次第終了
料金：軽井沢ビール クラフトザウルス フレッシュホップエール2025(1050円)
場所：カフェ ハングリースポット
■フレッシュホップスペシャルウィーク〜BEB5軽井沢 by 星野リゾート〜
期間：2025年10月2日(木)〜※限定数量がなくなり次第終了
場所：パブリックスペース「TAMARIBA」、カフェ ハングリースポット
時間：24時間(チェックイン〜チェックアウト)
料金：クラフトビール(単品600円〜／フリーフロー4000円)
※フリーフローはBEBカフェとカフェ ハングリースポットでクラフトビールを提供
※宿泊者限定
■村民食堂では秋の日本酒イベント「軽井沢サケテラス」開催中
軽井沢星野エリアの「村民食堂」では、「ひやおろし」の解禁日である2025年9月9日〜10月31日(金)の期間、秋の日本酒イベント「軽井沢サケテラス」を開催中。佐久地域の13の酒蔵から厳選された日本酒が集まり、試飲や酒蔵による販売会を実施。旬の食材と日本酒のペアリングが楽しめる秋限定セットや、信州酒PR大使による特別イベントなど、日本酒の奥深さに触れられる秋ならではの体験ができる。
■軽井沢サケテラス
期間：2025年9月9日〜10月31日(金)
会場：軽井沢星野エリア 村民食堂
内容：
・佐久13蔵のひやおろしや日本酒の販売＆試飲(毎日13時〜16時)
・店内提供：おつまみと日本酒のセット「信州美味の味わい寄せ」の販売
※20歳未満には酒類は提供しない。車・自転車を運転する人の飲酒はNG
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。