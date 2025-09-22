自然と文化を愛する人が集う軽井沢星野エリアは、ヤッホーブルーイングと共同で「フレッシュホップエール」を2025年10月2日(火)より提供する。その年に収穫したホップで仕込んだ、1年に一度、限られた期間にしか飲めない特別なビールで、採れたてのホップならではの豊かな香りとさわやかな苦みが特徴。その新鮮な味を楽しむイベントとして、10月2日(火)からは「フレッシュホップエールスペシャルウィーク」、10月4日(木)には「フレッシュホップエール開栓祭」が開催される。

【写真】気の合う仲間とフレッシュホップエールで乾杯

フレッシュホップエールで乾杯(イメージ)


■背景

星野エリアは、軽井沢生活の楽しさや、自然の豆知識を提供したり、共有する企画を開催している。一方、ヤッホーブルーイングは「フレッシュホップエールを飲む文化を根付かせたい」という思いから、毎年イベントを開催してきた。軽井沢で魅力的な体験を提供したいという両者の想いが合致し、2025年は星野エリアで、1年に一度、限られた期間にしか飲めない特別なビール「軽井沢ビール クラフトザウルス フレッシュホップエール2025」を楽しめるイベントを開催する。

■【特徴1】みんなで乾杯！フレッシュホップエール開栓祭

【写真】気の合う仲間とフレッシュホップエールで乾杯


今年のコンセプトは「シトラスグリーンが香るペールエール」


10月4日(木)開催の「フレッシュホップエール開栓祭」は、ビール体験が満載。朝は、野鳥の森を走るランニングイベント「ゆるラン」でさわやかにスタート。走り終えたら「軽井沢ビール クラフトザウルス フレッシュホップエール2025」でプレ乾杯。11時からはフレッシュホップを使ったハンバーガーのキッチンカーや、ヤッホーブルーイング主催の無料アクティビティも開催される。16時には、青々しい香りとみずみずしい風味が特徴のフレッシュホップエールを参加者全員で乾杯！ビール愛好家から家族連れまで、一日中楽しめる内容だ。

■【特徴2】ほろ酔い気分で飲みながら、だけど真剣に学ぶ「フレッシュホップセミナー」

フレッシュホップセミナー


1年に一度の特別なビールを楽しめるように、事前予約制で「フレッシュホップセミナー」を開催。ヤッホーブルーイングの醸造士による約30分のセミナーでは、ビールの基本から製造の裏側まで、新たな発見に繋がる情報を提供してくれる。さらに「軽井沢ビール クラフトザウルス フレッシュホップエール2025」と同シリーズの「軽井沢ビール クラフトザウルス ペールエール」の飲み比べも体験でき、クラフトビールの味わいの違いやおもしろさを知ることができる。

■【特徴3】フレッシュホップエールが楽しめる「フレッシュホップスペシャルウィーク」

軽井沢ビール クラフトザウルス フレッシュホップエール


星野エリアでは、10月2日(土)から「軽井沢ビール クラフトザウルス フレッシュホップエール2025」を販売。カフェ ハングリースポットでは、星野温泉 トンボの湯の湯上がりに、BEB5軽井沢 by 星野リゾートでは24時間利用OKなパブリックスペース「TAMARIBA(タマリバ)」で、チェックインからチェックアウトまで、好きなだけ楽しめる。仲間とビールに合うおつまみをシェアしながら、この時期限定のビールを堪能しよう。

■フレッシュホップエール開栓祭

実施日：2025年10月4日(土)

時間：9時30分〜18時

■フレッシュホップセミナー

料金：1000円／1人(20歳以上)

場所：村民食堂

時間：約30分

定員：15人

予約：要／星野エリア公式サイトから

＜タイムテーブル＞

9時30分：野鳥の森を走るランニングイベント「ゆるラン」

11時：キッチンカーでお食事の販売

11時30分：ビールにまつわる無料アクティビティ

15時：フレッシュホップセミナー

16時：フレッシュホップエール開栓祭

17時：地元軽井沢の中学生アーティスト・篠原大祈くんスペシャルLIVE！

■フレッシュホップスペシャルウィーク〜カフェ ハングリースポット〜

期間：2025年10月2日(木)〜※限定数量がなくなり次第終了

料金：軽井沢ビール クラフトザウルス フレッシュホップエール2025(1050円)

場所：カフェ ハングリースポット

■フレッシュホップスペシャルウィーク〜BEB5軽井沢 by 星野リゾート〜

期間：2025年10月2日(木)〜※限定数量がなくなり次第終了

場所：パブリックスペース「TAMARIBA」、カフェ ハングリースポット

時間：24時間(チェックイン〜チェックアウト)

料金：クラフトビール(単品600円〜／フリーフロー4000円)

※フリーフローはBEBカフェとカフェ ハングリースポットでクラフトビールを提供

※宿泊者限定

■村民食堂では秋の日本酒イベント「軽井沢サケテラス」開催中

軽井沢サケテラス


軽井沢星野エリアの「村民食堂」では、「ひやおろし」の解禁日である2025年9月9日〜10月31日(金)の期間、秋の日本酒イベント「軽井沢サケテラス」を開催中。佐久地域の13の酒蔵から厳選された日本酒が集まり、試飲や酒蔵による販売会を実施。旬の食材と日本酒のペアリングが楽しめる秋限定セットや、信州酒PR大使による特別イベントなど、日本酒の奥深さに触れられる秋ならではの体験ができる。

■軽井沢サケテラス

期間：2025年9月9日〜10月31日(金)

会場：軽井沢星野エリア 村民食堂

内容：

・佐久13蔵のひやおろしや日本酒の販売＆試飲(毎日13時〜16時)

・店内提供：おつまみと日本酒のセット「信州美味の味わい寄せ」の販売

※20歳未満には酒類は提供しない。車・自転車を運転する人の飲酒はNG

軽井沢星野エリア ハルニレテラス


※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。