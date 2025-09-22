フリーアナウンサーの加藤綾子 （C）ORICON NewS inc.

　フリーアナウンサーの加藤綾子（40）が22日、自身のインスタグラムを更新し、“アナウンサー同期”の人気芸人との2ショットを公開した。

　加藤は、「西村くんと」「嬉しい！」と、お笑いコンビ・コットンの西村真二との2ショットを公開。「2008年入社組　学生時代一緒に試験を受けた仲です」と“アナウンサー同期”であることを明かし、「感慨深い」とつづった。

　続けて「テレビ東京『ナゼそこ？＋』で共演出来ました　もちろんきょんさんも一緒です」「今週のナゼそこは３時間半スペシャル！25（木）18:25〜放送です」「ぜひ見て頂けたら嬉しいです」とアピールした。

　西村は、お笑い芸人になる以前、広島ホームテレビのアナウンサーとして活躍していた。