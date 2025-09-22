¡Ú¤Ó¤ï¤³¥Ü¡¼¥È¡¡G1¤Ó¤ï¤³Âç¾Þ¡Û¾åÛêÄª¿ó¤¬¥¤¥óÆ¨¤²¤ÇV¡¡ÃÏ¸µ¡¦½»Ç·¹¾SG¥°¥é¥ó¥×¥ê2nd½Ð¾ì¤ØÁ°¿Ê
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ó¤ï¤³¤Î³«Àß73¼þÇ¯µÇ°G1¡Ö¤Ó¤ï¤³Âç¾Þ¡×Í¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾åÛêÄª¿ó¡Ê31¡áÂçºå¡Ë¤¬¥¤¥óÆ¨¤²¤Ç¾¡¤Á¡¢º£Ç¯4·î¤Î½»Ç·¹¾G1¡¦69¼þÇ¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£Ç¯2V¡¢G1ÄÌ»»5V¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Í¥¾¡¾Þ¶â1200Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ç¯Ëö¤ÎÃÏ¸µ¡¦½»Ç·¹¾SG¥°¥é¥ó¥×¥ê2nd½Ð¾ì¤ØÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¾åÛê¤¬¥³¥ó¥Þ08¤Ç»Å³Ý¤±¤ë¡£ËÜ¿Í¤¬¡Ö¤¦¤Þ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡£´°àú¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¤¿ÀäÉÊ¤Î¥¿¡¼¥ó¤Ç1M¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¡£4¥«¥ÉÊö¤Îº¹¤·¤Ï¤â¤Ä¤ì¡¢3¥³¡¼¥¹¤«¤é°®¤Ã¤¿¼Äºê¿Î¤¬ÄÉÁö¡£2¼þ2Mº¹¤·¤«¤éÀÄÌÚ¤òÂª¤¨¤¿»³ÅÄ¹¯¤¬3Ãå¡£¾åÛê¤Ï¡¢¤½¤Î¤Ï¤ë¤«Á°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬À¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£²æËý¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥ì¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤Ã¤¿¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ï5ÆüÌÜ¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£µ¡ÎÏÌÌ¤Ï¿½¤·Ê¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í£°ì¤Î·üÇ°ºàÎÁ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÉé¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÙ¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÀ¨¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡Êº£Àá¤Ï¡Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤â½Ð¤¿¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¤¡£°®¤ê¹þ¤ß¤âÉÔ°ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áá»Å³Ý¤±¤ò¤¹¤ë¤ÈÁá²á¤®¤ë¡£Áª¼êÅª¤Ë¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Êü¤ê¤Ê¤¬¤é¹ç¤ï¤»¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£·ë¶É¤ÏËüÁ´¤Î½®Â¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿ÁêËÀ¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È1M¤òÀû²ó¤¹¤ë¸å²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï8°Ì¤ËÉâ¾å¡£SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦¥È¥é¥¤¥¢¥ë2ndÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹Áö¤ê¤¬Â³¤¯¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ò¤»¤º¤ËÁö¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¡Ê2nd¡Ë¤Ï¤â¤¦¤ß¤ó¤ÊÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇËÍ¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤ÏÂ³¤¯¡£
¡¡¡þ¾åÛê¡¡Äª¿ó¡Ê¤«¤ß¤¸¤ç¤¦¡¦¤Î¤Ö¤¿¤«¡Ë1994Ç¯¡ÊÊ¿6¡Ë1·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î31ºÐ¡£Âçºå»ÙÉô½êÂ°¤Î110´ü¡£12Ç¯5·î½»Ç·¹¾¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯6·îÄÅ¤Ç½é1Ãå¡£16Ç¯6·î½»Ç·¹¾¤Ç½éÍ¥¾¡¡£19Ç¯4·î²¼´Ø¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥×¤ÇG1½éV¡£ÄÌ»»112Í¥½Ð29V¡Ê¤¦¤ÁG15V¡Ë¡£Æ±´ü¤ÏÂ¼¾åÎË¡¢Çò¿ÀÍ¥¡¢²ÏÌîÂç¤é¡£1¥á¡¼¥È¥ë67¡£·ì±Õ·¿O¡£