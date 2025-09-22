演歌歌手の山西アカリ（34）が22日、東京・富岡八幡宮で3枚目のシングル「瑞穂の国」（24日発売）のヒット祈願を行った。

1年4カ月ぶりの新曲は「お米」がテーマ。「3枚目を出せるのか不安もあった」と明かしたが、今夏の夏祭りで歌うなど縁がある同宮での祈祷を終え「神様に頑張るんやで！と言ってもらえた気がする。気合いが入りました！」とすがすがしい表情を見せた。

ソロデビュー3年目を迎えたことしは、正念場と考えており「ワンマンライブが目標！」と意気込み。NHK「のど自慢」で優勝した経験を持つことから、「ゲストに出たい。そしてゆくゆくは、年末の大舞台に」と夢を膨らませていた。

祈祷後には新曲のミュージックビデオの中で挑戦した書道パフォーマンスを披露。巨大な半紙に勢いよく「瑞穂の国」と書き上げると「農家の方々が手間暇かけて、一粒一粒丹精込めて育てていらっしゃる。歌も同じように一音一音大切に歌うことを心がけたい」と自らに誓っていた。

書き上げた書については「都内でワンマンライブが出来たら、そのステージに飾りたい。絵を描くのも好きなので、個展が出来たら飾って、多くの方に見ていただきたい」と笑顔を見せた。