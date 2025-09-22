64ºÐ½÷À¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡£Ç¯¼ý180Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥ÈÂå¤Î¤Û¤«²¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡©
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤Ë¡¢ÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÇ¯¶â¤âÇ¯50Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë³°¹ñºÄ·ô¤ÎÇÛÅö¤È¤«¡ÊÇ¯30Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡Ë¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î°ì³ç¤ÇÊ§¤Ã¤¿³°¹ñ»àË´ÊÝ¸±¤ÎÇÛÅö¡ÊÇ¯30Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡Ë¤½¤ì¤é¤âÁ´¤Æ¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡© ¸Ä¿ÍÇ¯¶â¤Ï50Ëü±ßÁ´¤Æ¼ýÆþ¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡© ÀÑÎ©¤Ê¤Î¤ÇÍøÂ©¤À¤±¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ê¤ß¤Ã¤ß¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼ýÆþ¡×¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ï¡¢²ÝÀÇ¡¦Èó²ÝÀÇ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¼ýÆþÁ´¤Æ¤¬»»Æþ¤µ¤ì¡¢¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ëÄÌ¶Ð¼êÅö¤Ê¤É¡¢Èó²ÝÀÇ¤Î¼êÅö¤â¡Ö¼ýÆþ¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ³°¹ñºÄ·ô¤ÎÇÛÅö30Ëü±ß¡¢³°¹ñ»àË´ÊÝ¸±¤ÎÇÛÅö30Ëü±ß¤Ï¡¢ÊÝÍ¤Î´Ö¤º¤Ã¤ÈÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ö¼ýÆþ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ôÇ¯´Ö¼õµë¤¹¤ë¸Ä¿ÍÇ¯¶â50Ëü±ß¤â¡¢ÉÞÍÜ¤ÎÈ½Äê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¸Ä¿ÍÇ¯¶â¤Î¼ýÆþ¶â³Û¤Ï¡¢¼õ¼è³Û¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ÆÁý¤¨¤¿¶â³Û¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÃÆþÀè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§¡Ï·ÎðÇ¯¶â¼õµë¤ò·«²¼¤²¤ë
Ï·ÎðÇ¯¶â¼õµë¤Î·«²¼¤²¤Ï¡¢Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎ¾Êý¤ò·«²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì1¥«·î·«²¼¤²¤ë¤´¤È¤Ë0.7¡ó¤º¤ÄÁý³Û¡ÊºÇÂç84¡óÁý³Û¡Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¾¼ÏÂ27Ç¯4·î1Æü°ÊÁ°À¸¤Þ¤ì¤ÎÊý¤Ï¡¢·«²¼¤²¤Î¾å¸ÂÇ¯Îð¤¬70ºÐ¤Þ¤Ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áý³ÛÎ¨¤ÏºÇÂç42¡ó¡Ë
¢§¢³°¹ñ»àË´ÊÝ¸±¤ÎÇÛÅö¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë
°ì³çÊ§¤¤¤Î³°¹ñ»àË´ÊÝ¸±¤ÎÇÛÅö¤Ï¡ÖÀÑÎ©ÇÛÅö¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ì¤Ð¡Ö¼ýÆþ¡×¤Ë¤Ï³ºÅö¤»¤º¡¢ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿ÇÛÅö¶â¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â°ú¤½Ð¤»¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ä¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§£¸Ä¿ÍÇ¯¶â¤Î¼õ¼èÊýË¡¤ò°ì³ç¼õ¼è¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë
¿ôÇ¯´Ö¼õ¼è¤Î¸Ä¿ÍÇ¯¶â¤ò¡Ö°ì³ç¼õ¼è¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¼ýÆþ¡×¤Ë¤Ï»»Æþ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯¶â¼õ¼è³«»Ï¸å¤Ç¤â¡¢Ç¯¶â¤ò°ì³ç¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤äÇ¯¶â¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ¹¹¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö°ì³ç¼õ¼è¡×¤Î¾ì¹ç¡¢Í½ÄêÍøÎ¨¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¤Û¤É¡¢Ç¯¶â¼õ¼è´ü´Ö¤¬Ä¹´ü¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢Ç¯¶â¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤è¤ê¤â¼õ¼èÁí³Û¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤Î¼ýÆþÈÏ°Ï¤ä¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÇÛÅö¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶â¤Î¼õ¼èÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢É×¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±¤ä¡¢³ÆÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¡¦´Æ½¤¡¿µþ¶Ë º´ÏÂÌî¡Ê¤¤ç¤¦¤´¤¯ ¤µ¤ï¤Î¡Ë¤µ¤ó
FP¥ª¥Õ¥£¥¹ ¥ß¥é¥ÜÂåÉ½¡¢ÆüËÜFP¶¨²ñÇ§Äê CFP®¡¢1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢¹ñ²È»ñ³Ê¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢JCDAÇ§ÄêCDA¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¥Þ¥Í¡¼¥×¥é¥ó¤ÈÆ¯¤Êý¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡Ö²Ô¤°¡¦»È¤¦¡¦¼Ú¤ê¤ë¡¦Ãù¤á¤ë¡¦Áý¤ä¤¹¡×¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¤ÎÄó°Æ¡¦¼Â¹Ô»Ù±ç¤ò20Ç¯°Ê¾åÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢FP¸þ¤±·ÑÂ³¸¦½¤¡¢¼Ò°÷¸þ¤±¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡¦¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦½¤¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤éJ-FLEC¡Ê¶âÍ»·ÐºÑ¶µ°é¿ä¿Êµ¡¹½¡ËÇ§Äê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤â½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
Q¡§É×¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯´Ö¤Î¼ýÆþ¤¬180Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ï¥Ñ¡¼¥ÈÂå¤Î¤Û¤«¡¢²¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ö64ºÐ¡¢¥Ñ¡¼¥È½÷À¤Ç¤¹¡£º£¤âÉ×¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¤«¤éÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£Ç¯¶â¤ÏÇ¯110Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È70Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Î¼ýÆþ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ×¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ËÆþ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î70Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Î¼ýÆþ¤Ï¥Ñ¡¼¥ÈÂå¤Î¤Û¤«²¿¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
A¡§²ÝÀÇ¡¦Èó²ÝÀÇ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¼ýÆþÁ´¤Æ¤¬»»Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢³°¹ñºÄ·ô¤ÎÇÛÅö30Ëü±ß¡¢³°¹ñ»àË´ÊÝ¸±¤ÎÇÛÅö30Ëü±ß¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶â50Ëü±ß¤â¡¢ÉÞÍÜ¤Î¼ýÆþ¤ÎÈ½Äê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤ß¤Ã¤ß¤µ¤ó¡¢ÍèÇ¯¤«¤éÇ¯¶â¤ò¼õµë¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢º£¸å¤â¤´¼ç¿Í¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤Ã¤ß¤µ¤ó¤ÎÇ¯´Ö¤Î¼ýÆþ¤¬180Ëü±ßÌ¤Ëþ¤«¤Ä¤´¼ç¿Í¤Î¼ýÆþ¤Î£±/2Ì¤Ëþ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¼ýÆþ¡×¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ï¡¢²ÝÀÇ¡¦Èó²ÝÀÇ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¼ýÆþÁ´¤Æ¤¬»»Æþ¤µ¤ì¡¢¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ëÄÌ¶Ð¼êÅö¤Ê¤É¡¢Èó²ÝÀÇ¤Î¼êÅö¤â¡Ö¼ýÆþ¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ³°¹ñºÄ·ô¤ÎÇÛÅö30Ëü±ß¡¢³°¹ñ»àË´ÊÝ¸±¤ÎÇÛÅö30Ëü±ß¤Ï¡¢ÊÝÍ¤Î´Ö¤º¤Ã¤ÈÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ö¼ýÆþ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ôÇ¯´Ö¼õµë¤¹¤ë¸Ä¿ÍÇ¯¶â50Ëü±ß¤â¡¢ÉÞÍÜ¤ÎÈ½Äê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¸Ä¿ÍÇ¯¶â¤Î¼ýÆþ¶â³Û¤Ï¡¢¼õ¼è³Û¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ÆÁý¤¨¤¿¶â³Û¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÃÆþÀè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯´Ö¤Î¼ýÆþ¤òÍÞ¤¨¤ëÊýË¡²¾¤Ë¤ß¤Ã¤ß¤µ¤ó¤Î¼ýÆþ¤¬Á´¤ÆÉÞÍÜ¤ÎÈ½Äê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÇÇ¯´Ö¤Î¼ýÆþ¤òÍÞ¤¨¤ëÊýË¡¤ò3¤Äµó¤²¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤Î¼ýÆþÈÏ°Ï¤ä¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÇÛÅö¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶â¤Î¼õ¼èÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢É×¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±¤ä¡¢³ÆÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
