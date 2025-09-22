よく利用する「首都圏のレンタカー会社」ランキング！ 2位「ニッポンレンタカー」、1位は？【2025年調査】
ビジネス出張やドライブ、家族旅行など、幅広いシーンで頼りになるレンタカー会社。予約のしやすさ、料金やサービスのバランスの良さなど、選ぶ際に考えるポイントは数多くあります。
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜4日の期間、全国10〜70代の男女288人を対象に、首都圏のレンタカー会社に関するアンケートを実施しました。
その中から、よく利用する「首都圏のレンタカー会社」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「手続きがスムーズで使いやすい」（30代男性／大阪府）、「有名な会社でどこにでもあるから」（40代男性／東京都）、「価格が安く、車がきれいだから」（30代女性／栃木県）といった声が集まりました。
回答者からは「トヨタの車が揃っていて信頼感があるからです」（20代男性／東京都）、「駅の近くに店舗があることが多いため便利」（20代女性／神奈川県）、「各所にあり、プライベート、仕事ともに利用しやすいと感じます」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：ニッポンレンタカー／80票主要駅や空港などに、交通の便がうよい場所に営業所を多く構える老舗レンタカー会社。ビジネスでも観光でも、移動の起点として利用しやすい点も魅力です。オンライン予約や当日対応もスムーズで、車両の清掃・点検も行き届いており、安心して乗車できます。
1位：トヨタレンタカー／122票全国に広がる営業所網と豊富な車種ラインナップを持つトヨタレンタカー。コンパクトカーからミニバン、ハイブリッド車まで幅広い車両をそろえています。法定点検やメンテナンス、利用ごとの清掃・除菌が徹底されており、常に安心で快適な車内環境を実現している点も魅力です。
