¡Ö¤¨¡©¡ª¡×38ºÐÂç²ÏÇÐÍ¥¤¬Ç¯²¼½÷Í¥¤Èà¶ØÃÇ¤Î·ã¶áá¤Ë¡ÄÉ¡¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¿°¤â¡Ä¾×·â¤Î²ò¶Ø¤Ë¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤â¤¦·ë¤Ð¤ì¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¡ÏÃÂê¤Î±Ç²è¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á
¤ª¸ß¤¤¤Î´é¤¬·ã¶á¤Ë¡Ä¤Ä¤¤ÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë2¿Í¤Î»Ñ
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë38ºÐÇÐÍ¥¤¬¡¢Ç¯²¼½÷Í¥¤È¤Îà¶ØÃÇ¤Î·ã¶áá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î24Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤µë¿© ±ê¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¡×¤Î¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï»Ô¸¶È»¿Í¡£ÉðÅÄÎèÆà(28)¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê´é¤òÀÜ¶á¤µ¤»¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢»Ô¸¶¤ÏÃæ³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¡¢µë¿©¥Þ¥Ë¥¢¤Î¶µ»Õ¡¦´ÅÍøÅÄ¹¬ÃËÌò¡¢ÉðÅÄ¤Ï´ÅÍøÅÄ¤Î¸µÆ±Î½¡¦¸æ±à¤Ò¤È¤ßÌò¤Ç½Ð±é¡£º£ºî¤¬4ÅÙÌÜ¤Î±Ç²è²½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿ÉðÅÄ¤È¤ÎºÆ²ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦¤µ¡¢·ë¤Ð¤ì¤Æ¤è¤Í¡×¡Ö¤ß¤¿¤À¤±¤Ç¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö¤¨¡©¡ª¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»Ô¸¶¤Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¡¢Âç¶â¤Ç¿ÈÀÁ¤±¤·¤¿ÌÕÌÜ¤ÎÂçÉÙ¹ë¤Ç¤¢¤ëÄ»»³¸¡¹»¤ò±é¤¸ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£