¡¡²ò»¶¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢·ëÀ®30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿½÷À¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMAX¡×¤Î½¸·ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖMAX¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤¬²£1Îó¤ËÊÂ¤Ó¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÁêÍÕ¡ý¡ßÉô¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î13Æü¤È20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²ó¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤¬¿Íµ¤ÀäÄº¤ÎÃæ¡¢MINA(²Æì¸©½Ð¿È)¤ÎÇ¥¿±¤È·ëº§¤¬È¯³Ð¡£Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢µµÎö¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£2002Ç¯¤ËMINA¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÎ¥¤ì¤¿¸å¡¢Æ±Ç¯¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎAKI(²Æì¸©½Ð¿È)¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤â¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÄãÌÂ´ü¤ËÆÍÆþ¡£
¡¡¤½¤Î6Ç¯¸å¤Î2008Ç¯¤ËAKI¤¬Ã¦Âà¡£6Ç¯´Ö²»¿®ÉÔÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿MINA¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤ËÌá¤ê¡¢ºÆ¤Ó4¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤òºÆ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÈÖÁÈÆâ¤ÇÂÇ¤ÁÌÀ¤±ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÅö»þ¤â¤«¤Ê¤ê¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î³èÆ°ºÆ³«¤Ï¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö·ëÀ®30¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö4¿Í¤È¤âÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¡ÖMAX¡×¤Ï1995Ç¯¤Ë²Æì¸©½Ð¿È¤Î£´¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£²»³Ú³èÆ°°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ä¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ê¤É¡¢¥½¥í¤Ç¤âÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£