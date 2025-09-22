¼«¾Î¡Ö±Ê±ó¤Î12ºÐ¡×¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼à¶á±Æ¡õ²ÎÀ¼ÈäÏªá¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ç56ºÐ⁈Á´À¹´ü¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÁ´¶Ê¤òÊ¹¤¤¤¿¤éµã¤¤½¤¦ ¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î²ÎÉ±¤¬56ºÐ¤Ë
¡¡¡ÖÎø¿Í¤¿¤Á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëàÀ¤³¦¤Î²ÎÉ±á¤¬ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤È²ÎÀ¼¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö9·î26ÆüÈ¯Çä¤Î¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHere For It All¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²Î¼ê¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼(56)¡£¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ç¶á±Æ¤È¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡10·î¤ËÌó7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¤Ç¤â´Ø¿´¤¬¹â¤¯¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç56ºÐ⁈Á´À¹´ü¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ½÷¿À¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÍè·î³Ú¤·¤ß¡Á¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¥Þ¥é¥¤¥¢¥¥ã¥ê¡¼56ºÐ⁈ ²ÎÀ¼¤ä¤Ù¤§¤ó¤À¤±¤É¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÇ¯Îð¤ò¡Ö12ºÐ¤Î¤Þ¤Þ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸ø¸À¡£2020Ç¯3·î29Æü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö±Ê±ó¤Ë12ºÐ¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢¥±¡¼¥¤Ë¡Ö12¡×¤Î¤í¤¦¤½¤¯¤Ç½Ë¤¦»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£