小野和久 気象予報士：

23日からの 天気のポイントです。





23日は 晴れますが、日中、雨の降る所が あるでしょう。

気象台から長期予報が発表され、12月は大雪になる心配が出てきました。



23日の予想天気図です。高気圧に覆われますが、県内から 離れているため、雨の降る所が あるでしょう。





気象台の週間予報です。24日水曜日も 晴れますが、木曜日は、前線の通過で 一時 雨。金曜・土曜は晴れ。

そのあとは 雨…と、周期的に変わるでしょう。

秋らしくは なってきましたが、最高気温・最低気温ともに、まだ、平年よりも 高いでしょう。





気象台から長期予報が発表されました。



気温は、10・11月は平年より高めです。ところが、12月は「平年並みか 低い」に一気に変わります。





降水量を 見ますと、12月は「多い」になっています。



市川栞キャスター：

12月、気温が低いときに降るものといえば…



小野：

気になって気象台さんに聞いてみました。

「12月は、冬型の気圧配置が強まる時期があり、強い寒気が流れ込むと大雪の心配がある」と、話していました。



市川：

「本格的な秋」が短くて、一気に冬になる可能性がありそうですね。