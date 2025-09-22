【お天気どうなる？】ことしの冬”12月は大雪の心配？”金沢地方気象台の長期予報
小野和久 気象予報士：
23日からの 天気のポイントです。
23日は 晴れますが、日中、雨の降る所が あるでしょう。
気象台から長期予報が発表され、12月は大雪になる心配が出てきました。
23日の予想天気図です。高気圧に覆われますが、県内から 離れているため、雨の降る所が あるでしょう。
気象台の週間予報です。24日水曜日も 晴れますが、木曜日は、前線の通過で 一時 雨。金曜・土曜は晴れ。
そのあとは 雨…と、周期的に変わるでしょう。
秋らしくは なってきましたが、最高気温・最低気温ともに、まだ、平年よりも 高いでしょう。
気象台から長期予報が発表されました。
気温は、10・11月は平年より高めです。ところが、12月は「平年並みか 低い」に一気に変わります。
降水量を 見ますと、12月は「多い」になっています。
市川栞キャスター：
12月、気温が低いときに降るものといえば…
小野：
気になって気象台さんに聞いてみました。
「12月は、冬型の気圧配置が強まる時期があり、強い寒気が流れ込むと大雪の心配がある」と、話していました。
市川：
「本格的な秋」が短くて、一気に冬になる可能性がありそうですね。