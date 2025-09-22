ºòÇ¯ÌÜÉ¸50¿Í¤¬¤ï¤º¤«5¿Í¡Ä¡Ö²ù¤¤¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»Ä¤Ã¤¿¡×µ×Î±ÊÆÂçÀ¸¤Îà¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥ÁáÊ¡²¬4Âç³Ø¤¬¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬½¸µÒPJ
¡¡Ê¡²¬¸©Æâ¤ÎÂç³ØÀ¸¤¬¡¢J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎËÜµòÃÏ¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤òÁý¤ä¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Ù¥¹¥¹¥¿Ëä¤á¤¿¤¤PJ¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£½é¼Â»Ü¤·¤¿ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢Ê¡²¬Âç¡¢¶å»ºÂç¡¢ÃæÂ¼³Ø±àÂç¡¢µ×Î±ÊÆÂç¤¬»²²Ã¡£11·î30Æü¤Îº£µ¨¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¡¢GÂçºåÀï¤Ç¤ÎËþ°÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½¸µÒºö¤ËÃÎ·Ã¤ò½ä¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âµ×Î±ÊÆÂç¡ÊÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¡Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯PRÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¡²¬¸©ÆîÉô¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Î¤¾¤¤¤¿¡£
¡¡7·î1Æü¡¢µ×Î±ÊÆÂç¤Î¸æ°æ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ÇÌó10¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£µÄÂê¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î»î¹çÆüÄø¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î·Ç¼¨¾ì½ê¡£¡ÖºòÇ¯¤Ï¡ÊÃÏ¸µ¤Î´ë¶È¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤É¤Ë¡ËÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆÍÁ³¤¹¤®¤¿¡£»öÁ°¤Î¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÉ¬Í×¤À¤·¡¢ÀâÌÀÊ¸¤â¤Ä¤¯¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¡£¤Ê¤«¤Ê¤«½¸µÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÎÈ¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÌÏº÷¤·Â³¤±¤¿¡£
ÎÙÀÜ¤Ï¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó
¡¡µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥Ñ°ì¶Ú21Ç¯ÌÜ¤Î¡Ö¥Ð¥ó¥Ç¥£¥¨¥é¡×¡¢¾ë¸å¼÷¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡£¤·¤«¤·ºòÇ¯¤Þ¤Ç13Ç¯´ÖJ1¤À¤Ã¤¿¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡¢º´²ì¸©Ä»À´»Ô¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î¿Íµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿»Æ©¤·¤Ê¤¤ÅÀ¤¬Ä¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢¥¼¥ß¤Î¼ø¶È¤È¤·¤ÆPJ¤Ë»²²Ã¤·¤¿µ×Î±ÊÆÂç¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¤Î¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ò´ë²è¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤Î50¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«5¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¡Ø´èÄ¥¤Ã¤¿¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢5¿Í¡£¤â¤¦°ìÅÙ¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ðà¤³¤¦á¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤È²ù¤¤¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»Ä¤Ã¤¿¡×¡£·ÐºÑ³ØÉô¤ÎÃæÂ¼Éö²Æ¡Ê¤Õ¤¦¤«¡Ë¤µ¤ó¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï´û¤Ë¥¼¥ß¤ÎÃ±°Ì¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤áà¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢á¤È¤·¤Æº£Ç¯¤â»²²Ã¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯ÄË´¶¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤¤ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¤Î3Âç³Ø¤ÎÃÏ°è¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ä¡¢¤Î¤Ü¤ê´ú¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢µ×Î±ÊÆÂç¤Î¶á¹Ù¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Ï¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼°ìÍ÷¤«¤éÃµ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£µ×Î±ÊÆ¤Ë¤â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¼ºÇÔ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡£º£Ç¯¤Ï¥¼¥ßÀ¸¤Ë¥³¥¢¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Ç¯¤³¤½¥Ð¥¹1ÂæËä¤á¤¿¤¤¡×
¡¡º£Ç¯PJ¤Ë½é»²²Ã¤·¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë»³ÅÄÎ¿Ì´¡Ê¤ê¤ç¤¦¤à¡Ë¤µ¤ó¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ïº´²ì»Ô½Ð¿È¡£ºòÇ¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³ØÀ¸¤ä´ë¶ÈÁê¼ê¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢»²²Ã¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤ä¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿³¤³°¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¤Ç¤â¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ÏÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤J1¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¸«¤é¤ì¤ëÅÀ¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¼«¿È¤âÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤éÌ¥ÎÏ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï1¸ý1000±ß¤À¤Ã¤¿¶¨»¿¶â¤ò1¸ý500±ß¤Ë¤·¡¢½©¤Î³Ø±àº×¤ÇÇÛ¤ëÍ½Äê¤Î¹ðÃÎ¥Á¥é¥·¤Ê¤É¤Ë¹¹ð¤òºÜ¤»¤ëÍ½Äê¡£µ×Î±ÊÆ»Ô¤Î±þ±ç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¾ë¸å¤È¶¶ËÜÍª¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤â¹Í¤¨¤ë¡£7·îËö¤Ë¤Ï±Ä¶È¤Î¥í¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¥¤¥ó¥°¤â¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤â¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ò´ë²è¡£ºÇÄã16¿Í½¸¤Þ¤ì¤ÐÃÄÂÎ³ä°ú¤Ç´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤³¤½¥Ð¥¹1Âæ¡¢50¿ÍËä¤á¤¿¤¤¡×¤È´À¤òÎ®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë