帝京長岡出身で阪神タイガースの茨木秀俊投手が21日、一軍初登板を果たし2回を無失点に抑える好投を見せました。



帝京長岡高校から2022年ドラフト4位で阪神タイガースに入団したプロ3年目の茨木秀俊。21日のヤクルト戦で8点のビハインドの中、6回に一軍デビューのマウンドに上がりました。

フォアボールなどで得点圏にランナーを背負いましたが、変化球を交えながら打者を打ち取り無失点で切り抜けます。その後雨が強まり38分の中断を経て、7回もマウンドに上がった茨木。難しいシチュエーションも打者3人をきっちり抑えて2回無失点。



チームは敗れたものの、堂々の一軍デビューとなりました。