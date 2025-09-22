自民党の総裁選挙が、22日告示され、5人が立候補を届け出ました。県民が新しい総裁に期待することは！？また、県関係の国会議員に、誰に投票するのか意向を聴きました。



（山下香織アナウンサー）

「自民党の総裁選が、きょう告示され、こちらの5人が名乗りを上げました。県民は、新たなリーダーに何を求めているのでしょうか？」



（20代）

「（注目している人は）高市さんです。女性の（総裁）が、今までないので女性だったら日本がどうなるか知りたい。少子高齢化しているので、育児方面に力を入れてほしい」





（70代）「小林さん。若くて顔がいい！しっかりしていますよね（どういうところを期待している？）期待はしてない。石破さんが良かったので」（10代）「（期待する人は）小泉さん。若い方が、若い人の意見を取り入れてくれそう（どういう所を変えてほしい？）税金です。もうちょっと減らしてほしい」（60代）「小泉くんがいい。決断力があるかなと思って。米の問題も（農水相が）代わったら、バーって備蓄米が放出された」（50代）「物価が、また10月から上がる。その分に対しては（給付金）2万円とか、4万円とか、やっぱり出してもらった方が助かる」（50代）「物価が上がって、賃金上がらなくて、上がっている所もあるのかもしれないけど。鹿児島って特に低いじゃないですか。多分いろんなことが、東京中心になっているので、こういう田舎の人たちも、生活しやすい環境にしていただけるのが一番」約1年での総理の交代について、北朝鮮による拉致被害者、市川修一さんの兄・健一さんは。（拉致被害者市川修一さんの兄・健一さん）「（石破）総理と面会したときに、拉致問題解決のために力を尽くしていくと強調された。この1年を振り返って何か進展したかと思うとクエスチョンがつく」拉致被害者5人の帰国につながった、日朝首脳会談から9月で23年。進展には、安定した政権運営が欠かせないと指摘します。（拉致被害者市川修一さんの兄・健一さん）「政権が安定しないと、北朝鮮側から足元を見られて、なかなか交渉もしてくれない。だから、しっかりと安定した政権になって被害者を取り戻してもらいたいと思っている」自民党総裁選は、国会議員票と党員・党友票あわせて590票をめぐって争われます。県関係の国会議員に誰に投票するのか聞きました。県連の会長も務める森山幹事長は、KYTの取材に対し、新しい総裁については「幹事長の立場からコメントできない」としています。今回、小泉陣営の選挙対策本部事務局次長を務める鹿児島2区選出の三反園衆議院議員。党の抜本的な改革には、小泉さんがふさわしいと話します。（自民党・三反園 訓 衆議院議員）「今回は、みんなで一致結束して取り組んでいく、あたっていく、そのためのリーダーとしては、私は、小泉さんがふさわしいのでは」比例九州ブロックの宮路衆議院議員は、推薦人として小泉さんの支持を表明しています。（自民党・宮路 拓馬 衆議院議員）「今回、私は、小泉さんを支持するということでやっていく。自民党解体的出直しということが言われている。その中で、小泉さんの若さと突破力、それこそが自民党の出直しに必要だ」野村参議院議員は、地元の意向も踏まえながら、総裁選の前日の10月3日までには、決めたいとしています。自民党の新しい総裁は10月4日の投開票で選出されます。