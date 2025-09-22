現地大混雑だけど「バーチャル万博」なら…閉幕式もライブ配信「インタラクティブな体験をお楽しみください」
大阪・関西万博（大阪・夢洲）の来場予約を閉幕までにとるのは非常に難しくなっているが、万博は会場に行かずとも体験できる。「バーチャル万博」なら、自宅からアクセスできる。
【動画】バーチャル万博のイメージ
「バーチャル万博 〜空飛ぶ夢洲〜」は、大阪・関西万博のバーチャル会場。来場者は、アバターとして大阪・関西万博の世界に入り込み、実際の建物が再現されたパビリオン・イベント施設を巡りながら、各出展者が展開するバーチャルならではの展示やイベントを楽しめる。
バーチャル万博アプリは、万博閉幕と同じ10月13日午後11時に終了すると発表さらえた。閉幕美には、夢洲会場内EXPOホール「シャインハット」で実施される閉会式の模様も視聴できる。
万博協会は「閉会式のライブ配信がバーチャル万博アプリで開催される最後のイベントとなります。他の参加者とチャットでコミュニケーションを取ったり、感情をエモート（ジェスチャー）で表現したりといったバーチャル万博ならではのインタラクティブな体験をお楽しみください」と呼びかけている。
【動画】バーチャル万博のイメージ
「バーチャル万博 〜空飛ぶ夢洲〜」は、大阪・関西万博のバーチャル会場。来場者は、アバターとして大阪・関西万博の世界に入り込み、実際の建物が再現されたパビリオン・イベント施設を巡りながら、各出展者が展開するバーチャルならではの展示やイベントを楽しめる。
万博協会は「閉会式のライブ配信がバーチャル万博アプリで開催される最後のイベントとなります。他の参加者とチャットでコミュニケーションを取ったり、感情をエモート（ジェスチャー）で表現したりといったバーチャル万博ならではのインタラクティブな体験をお楽しみください」と呼びかけている。