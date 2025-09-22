62年前、能登半島沖で行方不明になり、その後、北朝鮮で生存が確認された寺越武志さんから21日、金沢に住む妹のもとに国際電話がありました。

武志さんが語ったこととは…



■武志さんの妹：

「電話くれてありがとう、誕生日おめでとう」

■寺越武志さん

「ああ（笑）」



北朝鮮から金沢の妹に国際電話を掛けてきたのは、寺越武志さん。

21日、76歳の誕生日を迎えました。

志賀町出身の武志さんは13歳の時、叔父と漁に出たまま行方不明に。

失踪から24年後、北朝鮮で生存していることが確認されました。

その後も帰国はかなわず、さらに拉致の疑いも指摘。

それでも母親の友枝さんは息子に会うため訪朝を繰り返し、武志さんを支えてきました。

しかし2024年2月、友枝さんは92歳で亡くなったのです。

■武志さん：

「（母・友枝さんについて）まだ長生きしておってくれればよかったとなとそういう思いだけですよね」

「お母さんはここ（北朝鮮）に60回以上来ていったからいろいろな思い出は忘れないですね」



そして、日本への墓参りについては…



■武志さん：

「お墓参りしたいけどいろいろ（日朝の）関係が良くないから行かれんし」

一時帰国するのは「難しい」という見通しを示し、妹が母の遺骨を届けに訪朝するのを心待ちにしている様子でした。



北朝鮮からの国際電話は高額な費用がかかるということで頻繁に連絡を取り合うことはできません。

また、互いの国を行き来することは容易ではなく、もどかしい状況が続いています。