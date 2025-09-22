女優の清水みさと（３３）が、夫の「サバンナ」高橋茂雄（４９）と大谷翔平投手が所属するドジャースの試合を現地観戦したことを報告した。

２２日までのインスタグラムで「ドジャー・スタジアムで観戦」と現地観戦を報告。「オオタニさんの５１号ホームランに、ドジャースの連勝、グラスノーのバブルヘッド、舞台で何度も共演してる仲良しみかちゃんに、偶然スタジアムで会って感激してたら、サプライズプロポーズ＆球場の大祝福（居合わせた奇跡）」と大谷の本塁打を目撃するなど大満足の観戦になったことを明かし、夫婦でＬＡポーズを決める写真などを公開した。

「帰りは、最後まで観戦してるのに、たむけんさんの車に乗るとなぜか魔法のように渋滞を抜けだせるのでした（ＬＡを熟知しまくっててすごかった）２日間、とんだサプライズまみれの、一生忘れられないドジャー・スタジアム。神 たのしかった〜〜」と充実した旅を振り返った。

清水は高橋と共通の趣味であるサウナで意気投合し、２０２２年１２月１９日に“サウナ婚”を発表。２３年５月には、それぞれ自身のＳＮＳで「京都で結婚式をしました」と報告している。