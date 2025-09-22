自民党の総裁選挙が9月22日に告示され、5人が立候補を届け出ました。

野党との連携が大きな課題となるなか、少数与党の舵取り役に何を求めているのか、街で聞きました。



22日に告示された自民党総裁選に立候補したのは、5人です。総裁選は国会議員票295票と党員票295票の合わせて590票で争われ、1回目の投票で誰も過半数を獲得できなければ、上位2人による決選投票になります。





野党との政権の枠組みのあり方や、長引く物価高への対応などが争点になります。少数与党の舵取り役に何を求めているのでしょうか？街で聞きました。■街の人①「消費税。何でも高い。（期待したい人は）小泉さん。小泉さんはなんかちょっとやってくれそうな気もする。」■大阪からの観光客①「減税。あとは物価高。今かなり進んでいるので、物価高対策を明確にしてほしい。ガソリン税減税とかいろいろ言われているが結局何も進んでいない。何か1つはっきりこれしますっていうのをやってほしい。」■大阪からの観光客②「とりあえず賃金上げる。まずそこ。何に対しても物価が高いので 、（維新が）与党と連立したいというのは分からないでもないが、もうちょっと様子を見たほうがいいんじゃないかと思う。」■街の人②「（自民党に）期待しても無理でしょ。何を言っても無理よね。」解党的出直しとなるのかどうか。自民党総裁選挙は10月4日に投開票となります。