監督のパワハラ問題を巡り混乱が続いていた高知ユナイテッドSCは、9月20日までに監督とクラブの社長がそれぞれ辞任を表明しました。

Jリーグ1年目のクラブを支えてきた二人の関係は、修復できないまま問題に終止符が打たれる形となりました。



■秋田豊監督（9月19日)

「ここにいても無駄な時間を過ごすだけだというふうに思いました。だからこそ辞任を決意しました」





■ 山本志穂美社長（9月20日）「代表取締役の職を辞する決意を致しました。大事なJリーグ初年度、クラブ、ファン、サポーター、関係者の皆さまが一丸となって戦える体制が構築できなかった責任を重く受け止めての判断でございます」選手やスタッフからの秋田豊監督に対するパワーハラスメントの申し立てに揺れていた高知ユナイテッドSC。6月に問題が発覚して以降、クラブ側は秋田監督に休養を命じるとともに、第三者による特別調査委員会を設けて問題を調べていました。クラブ側からの声明がないまま3か月が経ったなか、9月19日、秋田監督は、個人として会見を開き、特別調査委員会かパワハラ認定した事案を説明。謝罪とともに辞任を表明しました。秋田監督の会見を受けて、翌20日にクラブの山本志穂美社長が会見。問題に対する責任を取る形で社長辞任を表明し、あわせて、特別調査委員会による報告書も公表しました。委員会は、秋田監督の言動について5つの事案をパワハラとして認定しました。6月初旬には、ある選手が足首のしびれと痛みでトレーニングメニューに参加しなかったことに、「俺は許可を出してない。お前がしたことは監督批判」と発言。また、別の日には、足の痛みを訴えていた選手を、プレーができると判断し、練習試合に出場させ、その後の全体ミーティングで「嘘をついている。チームから排除していく」と発言したということです。秋田監督は、これらの事案について「チームの規律を正したり、選手の成長を促すための発言だった」とし、パワハラに対する認識が甘かったと釈明しました。■秋田監督「僕自身、認識が甘かった。もちろん、気を付けようとはしましたけど、パワハラに関しては、僕は絶対にダメだという認識は持ってます。ただ、伝え方をもっともっとブラッシュアップしていかないと、現代、この時代のギャップというものを埋めることはできないというふうに思うので、ここは今後も自分は勉強しなきゃいけないなと改めて感じた次第です」加えて秋田監督は、パワハラで辞任するのではなく、山本社長と軋轢があったことが辞任の原因だと述べました。これに対して、山本社長は。■山本社長「かなりの勘違い、思い違いというかというのがあるのかなとも思いましたけども。（チームの乗っ取りは）法律上不可能なことですので、そんな事が起きると思ったことはございませんし、そこで不信感を抱いたものではない。今回のパワハラについて、そこで、我々が聞き合わせていくうちに、”あ、これはおかしいな”というか、もう少し聞き合さなきゃいけないなとかていうところはございましたので、そこで少しずつ思いのズレというか、不信感というのは出てきた」Jリーグ1年目を迎えるにあたり、山本社長が監督の人選で困っているなか、秋田氏が監督を引き受けるなど信頼関係が高かった2人。その信頼のもと、秋田監督に一任していた部分が大きかったことが、今回の件を招いてしまったと山本社長は振り返ります。■山本社長「本当にサッカーのことはすべて、（秋田氏に）お任せしてございまして、監督と強化部にお任せしてございましたので、自分が入りこんでいけたら良かったのかなという思いです。選手たちも遠慮して多分言えなかった部分もあったのかなって思っておりました」クラブ側は、今回の問題を受けて組織体制の見直しによるガバナンスの強化などの再発防止策を発表しました。Jリーグ1年目のクラブに大きな混乱をもたらした今回の問題。今後の動きが注目されます。