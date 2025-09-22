ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】JR東海道線 豊橋～蒲郡（上下線）で運転再開… 【交通情報】JR東海道線 豊橋～蒲郡（上下線）で運転再開（22日午後6時24分） 【交通情報】JR東海道線 豊橋～蒲郡（上下線）で運転再開（22日午後6時24分） 2025年9月22日 18時40分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東海道線は西小坂井～豊橋間で列車と線路内にあった障害物が衝突したため、豊橋～蒲郡（上下線）で運転を見合わせていましたが、午後6時24分運転を再開しました。 【写真を見る】【交通情報】JR東海道線 豊橋～蒲郡（上下線）で運転再開（22日午後6時24分） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 1か月記念のデートで相手は“豹変” 女子高校生は教室や公園でも性被害に 3年の月日が経ち“いじめ重大事態”に認定されるも…｢社会に絶望しました｣ シベリアで出会ったロシア人女性との“禁断の恋” 100歳抑留者が初めて明かす戦後80年の秘密とは？【大石邦彦 取材記①】 関連情報（BiZ PAGE＋） フローリング, ダイス, 静岡, 訪問介護, ホテル, 葬儀, 法要, 置床工事, 生花, 大船