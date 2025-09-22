ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > キノコ採りに山に入り行方不明だった男性を無事発見 秋田・大館市 キノコ採りに山に入り行方不明だった男性を無事発見 秋田・大館市 キノコ採りに山に入り行方不明だった男性を無事発見 秋田・大館市 2025年9月22日 16時55分 AAB秋田朝日放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 秋田朝日放送 秋田県大館市の山林に２１日にキノコを採りに出かけたまま行方不明になっていた男性（５９）は２２日午後無事発見されました。男性はけがはなく、自力で歩きながら捜索隊と下山したということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 仏壇など焼け９１歳女性死亡 「家に帰ってきたら火事になっていた」帰宅した次男が発見 秋田・鹿角市 子どもたちに身体を動かす喜びや自分に向いているスポーツを知ってもらう測定会 秋田・大館市 美容師を目指す専門学生が日ごろの学びの成果を披露 ２０２５アキリビコレクション 秋田市 関連情報（BiZ PAGE＋） 老人ホーム, イベント, 葬祭, 埼玉, リペア工事, 置床工事, 横浜, マンション, 住宅, 長野