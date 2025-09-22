ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８２、伊７９ｂｐ 仏の格差は依然大きい
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.744
フランス 3.562（+82）
イタリア 3.534（+79）
スペイン 3.294（+55）
オランダ 2.911（+17）
ギリシャ 3.4（+66）
ポルトガル 3.151（+41）
ベルギー 3.283（+54）
オーストリア 3.052（+31）
アイルランド 2.977（+23）
フィンランド 3.115（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
