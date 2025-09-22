ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏８２、伊７９ｂｐ　仏の格差は依然大きい
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ　　　　2.744
フランス　　　3.562（+82）
イタリア　　　3.534（+79）
スペイン　　　3.294（+55）
オランダ　　　2.911（+17）
ギリシャ　　　3.4（+66）
ポルトガル　　　3.151（+41）
ベルギー　　　3.283（+54）
オーストリア　3.052（+31）
アイルランド　2.977（+23）
フィンランド　3.115（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）