¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯vs¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û½øÈ×¤«¤éÎ¾³°Ìî¼ê¤Î¹¥¼éÈ÷¹çÀï¡ªËÒ¸¶ÂçÀ®¡õ¿ùËÜÍµÂÀÏº
¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯-¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹(22Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à)
Ê¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î4Ï¢Àï¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î2Ï¢¾¡¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢3ÀïÌÜ¤Ï½øÈ×¤«¤é¹¥¼éÈ÷¤Î±þ½·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£1²óÉ½2¥¢¥¦¥È¤Î¾ìÌÌ¤«¤éÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿ÂÀÅÄÌºÁª¼ê¤Ë¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀõ¤¤°ÌÃÖ¤ØÂÇµå¤òÊü¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼þÅìÍ¤µþÁª¼ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÒ¸¶ÂçÀ®Áª¼ê¤¬¹¥¥×¥ì¡¼¡£°ìµ¤¤ËÍî²¼ÅÀ¤Ø¶î¤±¹þ¤à¤È¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ëÀèÈ¯¡¦ÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï2²ó¡£ÀèÆ¬¡¦¶áÆ£·ò²ðÁª¼ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÃæÂ¼¹¸Áª¼ê¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£3µåÌÜ¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤ÏÀª¤¤¤è¤¯¥é¥¤¥È¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤ËÈô¤Ö¤â¡¢¤³¤ì¤Ë¥é¥¤¥È¡¦¿ùËÜÍµÂÀÏºÁª¼ê¤¬¹¥È¿±þ¡£°ìµ¤¤Ë¶î¤±¹þ¤à¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¸«»ö¤Ê¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¿ùËÜÁª¼ê¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÎ©¤Á¾å¤¬¤êÊÖµå¤·¡¢¿ÊÎÝ¤âÁË»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¥¼éÈ÷¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¡¢2²ó¤ò½ª¤¨¤ÆÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£