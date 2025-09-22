県内では、きのうからきょうにかけて市街地でクマの足あとや目撃が相次いでいます。行政や警察が注意を呼びかけています。

【写真を見る】公民館近く、JRの駅のそば…クマがきょうも県内各地に出没（山形）

東根市できのう午後5時ごろ、大富地区にある三ツ屋公民館近くの畑でクマの足あとが見つかりました。発見した人が警察に通報したということです。





これを受けきのうは警察が現場周辺をパトロールし、きょうも夕方から市と猟友会が警戒にあたりました。これまでに、ほかの目撃情報はなく、クマの行方はわかっていません。





現場から車で5分ほどの大富小学校では、きょうは児童の登下校を保護者が送迎するなど対応がとられました。

■米沢市の駅近くでも





また、米沢市ではきょう午前0時ごろ、JR米沢駅から東に500メートルほどの米沢市下花沢の住宅地でクマ1頭が目撃されました。



現場近くにある会社の警備員から「きょう午前0時ごろクマを目撃した。明るくなってから現場を見に行ったがクマはいなかった」などと、けさ7時ごろ市に連絡があったということです。



目撃されたクマは体長およそ1メートルとみられ、人的被害は確認されていません。



市によりますと、今のところ同じ個体とみられるクマの目撃情報は入っておらず、行方はわかっていません。



県や警察は、クマの目撃情報を確認しておくことや、クマを目撃した場合は、すぐに市町村や警察に通報してほしいと呼びかけています。