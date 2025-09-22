明治安田サッカーJ1・アルビレックス新潟は、21日にアウェーで19位の横浜FCと対戦。負けられない裏天王山でしたが、厳しい結果となりました。



同じJ2降格圏同士の負けられない直接対決。横浜の地には選手を後押ししようと、多くのアルビサポーターが詰めかけゴール裏を埋めました。



その思いに応えるべく前半9分、6試合ぶりのスタメン出場の谷口！惜しくもポストの左…。その後、相手の高さを生かした攻撃に苦しめられますが、体を張って守り切り0－0で折り返します。

なんとしてもゴールが欲しいアルビは後半13分、橋本からブーダ！これはキーパーのファインセーブ。逆に32分、ピンチを迎えるも…負けじとこちらもゴールキーパー田代がファインセーブをし、残留へ互いの意地がぶつかります。

しかし、試合終了間際に悪夢が･･･アダイウトンにゴールを決められ失点。負けられない相手に敗れ、これで11試合連続勝利なし。



リーグ戦残り8試合で残留圏との勝ち点差は8に。残留へさらに厳しい状況に追い込まれました。