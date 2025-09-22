　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月22日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 445(　　 427)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 114(　　 114)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 620(　　 620)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　14(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 360(　　 360)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 172(　　　72)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 166(　　　34)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1719(　　 881)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 222(　　 192)
日経225ミニ　 　10月限　　　　4924(　　2230)
　　　　　 　 　11月限　　　　　76(　　　12)
　　　　　 　 　12月限　　　 72303(　 30207)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 611(　　 329)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 9(　　　 7)
日経225ミニ　 　10月限　　　　2120(　　 752)
　　　　　 　 　11月限　　　　　18(　　　 2)
　　　　　 　 　12月限　　　 39158(　 18728)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　83(　　　83)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 528(　　 528)
　　　　　 　 　11月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　12月限　　　　4350(　　4350)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 547(　　 547)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 379(　　 379)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　12月限　　　 22303(　 22303)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース