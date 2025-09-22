主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月22日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月22日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 445( 427)
TOPIX先物 12月限 114( 114)
日経225ミニ 12月限 620( 620)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 14( 0)
日経225ミニ 12月限 360( 360)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 172( 72)
TOPIX先物 12月限 166( 34)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1719( 881)
3月限 5( 5)
TOPIX先物 12月限 222( 192)
日経225ミニ 10月限 4924( 2230)
11月限 76( 12)
12月限 72303( 30207)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 611( 329)
3月限 9( 7)
日経225ミニ 10月限 2120( 752)
11月限 18( 2)
12月限 39158( 18728)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 83( 83)
3月限 5( 5)
日経225ミニ 10月限 528( 528)
11月限 10( 10)
12月限 4350( 4350)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 547( 547)
3月限 4( 4)
日経225ミニ 10月限 379( 379)
11月限 7( 7)
12月限 22303( 22303)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
