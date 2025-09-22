　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月22日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2456(　　1267)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1033(　　 905)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4526(　　4502)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 578(　　 455)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2074(　　 794)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 346(　　 330)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7346(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　　　 4(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 888(　　 803)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 965(　　 965)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3430(　　3396)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 154(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 200(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1306(　　 762)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　28(　　　28)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1438(　　 396)
日経225ミニ　 　10月限　　　　5322(　　2212)
　　　　　 　 　11月限　　　　 232(　　　64)
　　　　　 　 　12月限　　　116485(　 59409)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 909(　　 659)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　11(　　　 9)
日経225ミニ　 　10月限　　　　3581(　　1191)
　　　　　 　 　11月限　　　　　31(　　　21)
　　　　　 　 　12月限　　　 47303(　 22895)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 564(　　 564)
　　　　　 　 　11月限　　　　 127(　　 127)
　　　　　 　 　12月限　　　　5345(　　5345)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 806(　　 806)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　37(　　　37)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 568(　　 568)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 5(　　　 5)
　　　　　 　 　12月限　　　 46715(　 46715)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース