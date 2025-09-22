主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月22日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月22日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2456( 1267)
TOPIX先物 12月限 1033( 905)
日経225ミニ 12月限 4526( 4502)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 578( 455)
TOPIX先物 12月限 2074( 794)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 346( 330)
TOPIX先物 12月限 7346( 0)
日経225ミニ 12月限 4( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 888( 803)
TOPIX先物 12月限 965( 965)
日経225ミニ 12月限 3430( 3396)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 154( 0)
TOPIX先物 12月限 200( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1306( 762)
3月限 28( 28)
TOPIX先物 12月限 1438( 396)
日経225ミニ 10月限 5322( 2212)
11月限 232( 64)
12月限 116485( 59409)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 909( 659)
3月限 11( 9)
日経225ミニ 10月限 3581( 1191)
11月限 31( 21)
12月限 47303( 22895)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1( 1)
日経225ミニ 10月限 564( 564)
11月限 127( 127)
12月限 5345( 5345)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 806( 806)
3月限 37( 37)
日経225ミニ 10月限 568( 568)
11月限 5( 5)
12月限 46715( 46715)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
