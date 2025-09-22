JO1のラッピングタクシーが期間限定で都内を走行！10thシングル「Handz In My Pocket」リリース記念
JO1が10thシングル「Handz In My Pocket」を10月22日にリリース。これを記念して9月23日から10月19日までの期間限定でJO1の写真でラッピングされたタクシーが、都内近郊にて走行する。
■ソロデザインのラッピングカーも登場
車体のラッピングは、JO1全員のものだけでなく、メンバーそれぞれのソロデザインも登場。
さらに、ラッピングされたタクシー内では、「Handz In My Pocket」のハイライトメドレーや、過去のライブ映像も配信される。
ニューシングルの詳細は特設サイトで。
(C)LAPONE ENTERTAINMENT
■リリース情報
2025.09.26 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Handz In My Pocket」
2025.10.22 ON SALE
SINGLE「Handz In My Pocket」
■関連リンク
「Handz In My Pocket」特設ページ
https://jo1.jp/feature/handzinmypocket
JO1 OFFICIAL SITE
https://jo1.jp/