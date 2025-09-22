JO1のラッピングタクシーが期間限定で都内を走行！10thシングル「Handz In My Pocket」リリース記念

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1が10thシングル「Handz In My Pocket」を10月22日にリリース。これを記念して9月23日から10月19日までの期間限定でJO1の写真でラッピングされたタクシーが、都内近郊にて走行する。

■ソロデザインのラッピングカーも登場

車体のラッピングは、JO1全員のものだけでなく、メンバーそれぞれのソロデザインも登場。

さらに、ラッピングされたタクシー内では、「Handz In My Pocket」のハイライトメドレーや、過去のライブ映像も配信される。

ニューシングルの詳細は特設サイトで。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■リリース情報

2025.09.26 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Handz In My Pocket」

2025.10.22 ON SALE

SINGLE「Handz In My Pocket」

■関連リンク

「Handz In My Pocket」特設ページ

https://jo1.jp/feature/handzinmypocket

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/

■【画像】JO1の最新アーティスト写真