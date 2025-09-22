外国証券 先物取引高情報まとめ（9月22日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月22日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6781( 6512)
3月限 227( 25)
TOPIX先物 12月限 7848( 7848)
3月限 51( 51)
日経225ミニ 10月限 5010( 5010)
11月限 41( 41)
12月限 109481( 109481)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3178( 3178)
3月限 9( 9)
TOPIX先物 12月限 6909( 5007)
日経225ミニ 10月限 1766( 1766)
11月限 29( 29)
12月限 60419( 60419)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 46( 0)
3月限 202( 0)
TOPIX先物 12月限 310( 178)
日経225ミニ 12月限 355( 355)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 665( 388)
TOPIX先物 12月限 1092( 1068)
日経225ミニ 12月限 2587( 2551)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 529( 511)
TOPIX先物 12月限 975( 975)
日経225ミニ 10月限 40( 40)
12月限 1418( 1418)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 145( 107)
TOPIX先物 12月限 1520( 1520)
日経225ミニ 12月限 1379( 1379)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1054( 1054)
3月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 1548( 1548)
3月限 18( 18)
日経225ミニ 10月限 28( 28)
12月限 13174( 13174)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 205( 71)
TOPIX先物 12月限 322( 322)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 5238( 156)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 10( 10)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 198( 198)
日経225ミニ 10月限 189( 189)
11月限 11( 11)
12月限 384( 384)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
