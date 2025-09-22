　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月22日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　6781(　　6512)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 227(　　　25)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7848(　　7848)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　51(　　　51)
日経225ミニ　 　10月限　　　　5010(　　5010)
　　　　　 　 　11月限　　　　　41(　　　41)
　　　　　 　 　12月限　　　109481(　109481)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3178(　　3178)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6909(　　5007)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1766(　　1766)
　　　　　 　 　11月限　　　　　29(　　　29)
　　　　　 　 　12月限　　　 60419(　 60419)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　46(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 202(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 310(　　 178)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 355(　　 355)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 665(　　 388)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1092(　　1068)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2587(　　2551)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 529(　　 511)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 975(　　 975)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　40(　　　40)
　　　　　 　 　12月限　　　　1418(　　1418)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 145(　　 107)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1520(　　1520)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1379(　　1379)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1054(　　1054)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1548(　　1548)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　18(　　　18)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　28(　　　28)
　　　　　 　 　12月限　　　 13174(　 13174)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 205(　　　71)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 322(　　 322)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5238(　　 156)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　10(　　　10)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 198(　　 198)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 189(　　 189)
　　　　　 　 　11月限　　　　　11(　　　11)
　　　　　 　 　12月限　　　　 384(　　 384)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース