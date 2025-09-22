　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月22日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 19307(　 18712)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 20798(　 20727)
日経225ミニ　 　10月限　　　 11459(　 11459)
　　　　　 　 　11月限　　　　 133(　　 133)
　　　　　 　 　12月限　　　259001(　259001)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 12501(　 12349)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　44(　　　44)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 17834(　 17584)
日経225ミニ　 　10月限　　　　7006(　　7006)
　　　　　 　 　11月限　　　　 169(　　 169)
　　　　　 　 　12月限　　　167176(　167176)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1042(　　 914)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 240(　　 240)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3155(　　3155)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3063(　　1450)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2405(　　1708)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　15(　　　15)
　　　　　 　 　12月限　　　　6654(　　6538)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3049(　　1712)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 364(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5949(　　5810)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　12月限　　　　8990(　　8990)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3230(　　1215)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 364(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5040(　　4426)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4864(　　4864)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2229(　　2150)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5736(　　5661)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　12(　　　12)
　　　　　 　 　12月限　　　 31463(　 31463)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　91(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 433(　　 388)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 511(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3830(　　 602)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 166(　　 166)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 925(　　 922)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 408(　　 408)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　59(　　　59)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

