外国証券 先物取引高情報まとめ（9月22日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月22日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 19307( 18712)
3月限 9( 9)
TOPIX先物 12月限 20798( 20727)
日経225ミニ 10月限 11459( 11459)
11月限 133( 133)
12月限 259001( 259001)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 12501( 12349)
3月限 44( 44)
TOPIX先物 12月限 17834( 17584)
日経225ミニ 10月限 7006( 7006)
11月限 169( 169)
12月限 167176( 167176)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1042( 914)
TOPIX先物 12月限 240( 240)
日経225ミニ 12月限 3155( 3155)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3063( 1450)
TOPIX先物 12月限 2405( 1708)
日経225ミニ 10月限 15( 15)
12月限 6654( 6538)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3049( 1712)
3月限 364( 0)
TOPIX先物 12月限 5949( 5810)
日経225ミニ 10月限 10( 10)
12月限 8990( 8990)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3230( 1215)
3月限 364( 0)
TOPIX先物 12月限 5040( 4426)
日経225ミニ 12月限 4864( 4864)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2229( 2150)
TOPIX先物 12月限 5736( 5661)
日経225ミニ 10月限 12( 12)
12月限 31463( 31463)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 91( 0)
TOPIX先物 12月限 433( 388)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 511( 0)
TOPIX先物 12月限 3830( 602)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 166( 166)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 925( 922)
TOPIX先物 12月限 408( 408)
日経225ミニ 10月限 59( 59)
11月限 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
