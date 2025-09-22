「日経225オプション」10月限プット手口情報（22日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 212( 212)
JPモルガン証券 40( 40)
ソシエテジェネラル証券 29( 29)
野村証券 25( 25)
BNPパリバ証券 20( 20)
楽天証券 19( 19)
SBI証券 39( 17)
松井証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 8( 8)
岩井コスモ証券 6( 6)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
BNPパリバ証券 9( 9)
松井証券 5( 5)
SBI証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
野村証券 980( 0)
◯4万4875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 462( 362)
シティグループ証券 86( 86)
SBI証券 93( 53)
BNPパリバ証券 245( 45)
楽天証券 35( 35)
ビーオブエー証券 31( 31)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
JPモルガン証券 19( 19)
松井証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ゴールドマン証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
バークレイズ証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
みずほ証券 200( 0)
大和証券 100( 0)
◯4万5250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 73( 73)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
BNPパリバ証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 4( 2)
◯4万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 137( 137)
ソシエテジェネラル証券 77( 77)
SBI証券 19( 9)
ビーオブエー証券 5( 5)
JPモルガン証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万5125円プット
取引高(立会内)
SBI証券 8( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
