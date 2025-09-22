「日経225オプション」10月限コール手口情報（22日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
SBI証券 35( 21)
楽天証券 15( 15)
松井証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
BNPパリバ証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 11( 11)
SBI証券 5( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯4万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 198( 98)
SBI証券 100( 60)
楽天証券 22( 22)
松井証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
BNPパリバ証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 6( 6)
モルガンMUFG証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
大和証券 100( 0)
◯4万5875円コール
取引高(立会内)
楽天証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
SBI証券 25( 17)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 35( 35)
SBI証券 28( 18)
松井証券 10( 10)
楽天証券 9( 9)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 100( 100)
モルガンMUFG証券 100( 100)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
