「日経225オプション」10月限コール手口情報（22日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万6500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 385( 385)
SBI証券 401( 257)
BNPパリバ証券 82( 82)
ソシエテジェネラル証券 78( 78)
岡三証券 30( 30)
松井証券 19( 19)
楽天証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 8( 8)
マネックス証券 3( 3)
◯4万6375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
楽天証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 98( 98)
岡三証券 30( 30)
SMBC日興証券 30( 30)
BNPパリバ証券 18( 18)
SBI証券 14( 4)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯4万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
楽天証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
SBI証券 1( 1)
◯4万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 301( 301)
SBI証券 167( 133)
UBS証券 55( 55)
BNPパリバ証券 194( 44)
野村証券 35( 35)
ソシエテジェネラル証券 31( 31)
松井証券 26( 26)
SMBC日興証券 21( 21)
楽天証券 11( 11)
マネックス証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 7( 7)
広田証券 5( 5)
安藤証券 2( 2)
アイザワ証券 1( 1)
Jトラストグローバル 1( 1)
ゴールドマン証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 150( 0)
◯4万5875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
BNPパリバ証券 20( 20)
楽天証券 1( 1)
◯4万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 76( 76)
BNPパリバ証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 18( 18)
SBI証券 9( 9)
