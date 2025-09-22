ベリーグッドマンが、配信シングル「コウノトリ」を10月8日(水)にリリースすることを発表した。

同曲は、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム・神戸ストークスの応援アンバサダーを務める彼らが書き下ろした応援歌。チームの本拠地・GLION ARENA KOBEにて約800人のファンを交えた合唱も収録されている。

また、明日9月23日(祝・火)に開催される東西対抗戦イベント＜KOBE RISING-2025-＞での初披露、SNS先行配信も決定した。会場に足を運ぶファンはもちろん、全国のリスナーもひと足早く「コウノトリ」を楽しむことができる。

そして「コウノトリ」のPre-add/Pre-saveキャンペーンもスタートした。こちらでは事前登録者の中から抽選で15名に【「コウノトリ」ジャケットステッカー】をプレゼント。視聴予約をすると各ストリーミングサイトで楽曲配信が開始され次第、ライブラリに楽曲が自動で追加される。

■「コウノトリ」

2025年10月8日(水) 配信リリース

神戸ストークス応援ソング

Pre-add/Pre-saveはこちらから：https://teppan.lnk.to/pre_kounotori 01​. コウノトリ

02​. コウノトリ (instrumental) 先行配信情報

2025年9月23日(祝・火) 0:00〜

TikTok・YouTubeプレビュー

■＜メジャーデビュー10周年記念 ベリーグッドマン ARENA LIVE 2026 〜全員集合！！〜＞

2026年1月11日（日）16:00開場／17:00開演／19:30終演予定

TOYOTA ARENA TOKYO （お台場）

チケット料金

指定席：一般 \8,800 ／ 高校生以下学割 \5,000

着席指定席：一般 \8,800 ／ 高校生以下学割 \5,000

詳細：https://berrygoodman.com/pages/arena2026 2026年2月11日（祝・水）16:00開場／17:00開演／19:30終演予定

GLION ARENA KOBE（神戸）

チケット料金

アリーナVIPシート/スタンドVIPシート/スタンドVIP着席シート：￥13,000(プレゼント付き)＊FCのみ受付

指定席：一般 ￥8,800 ／ 高校生以下学割 ￥5,000

着席指定席：一般 ￥8,800 ／ 高校生以下学割 ￥5,000

詳細：https://berrygoodman.com/pages/arena2026_glionarena