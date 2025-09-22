ベリーグッドマン、神戸ストークス応援ソング「コウノトリ」を配信リリース
ベリーグッドマンが、配信シングル「コウノトリ」を10月8日(水)にリリースすることを発表した。
同曲は、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム・神戸ストークスの応援アンバサダーを務める彼らが書き下ろした応援歌。チームの本拠地・GLION ARENA KOBEにて約800人のファンを交えた合唱も収録されている。
また、明日9月23日(祝・火)に開催される東西対抗戦イベント＜KOBE RISING-2025-＞での初披露、SNS先行配信も決定した。会場に足を運ぶファンはもちろん、全国のリスナーもひと足早く「コウノトリ」を楽しむことができる。
そして「コウノトリ」のPre-add/Pre-saveキャンペーンもスタートした。こちらでは事前登録者の中から抽選で15名に【「コウノトリ」ジャケットステッカー】をプレゼント。視聴予約をすると各ストリーミングサイトで楽曲配信が開始され次第、ライブラリに楽曲が自動で追加される。
■「コウノトリ」
2025年10月8日(水) 配信リリース
神戸ストークス応援ソング
Pre-add/Pre-saveはこちらから：https://teppan.lnk.to/pre_kounotori
01. コウノトリ
02. コウノトリ (instrumental)
先行配信情報
2025年9月23日(祝・火) 0:00〜
TikTok・YouTubeプレビュー
■＜メジャーデビュー10周年記念 ベリーグッドマン ARENA LIVE 2026 〜全員集合！！〜＞
2026年1月11日（日）16:00開場／17:00開演／19:30終演予定
TOYOTA ARENA TOKYO （お台場）
チケット料金
指定席：一般 \8,800 ／ 高校生以下学割 \5,000
着席指定席：一般 \8,800 ／ 高校生以下学割 \5,000
詳細：https://berrygoodman.com/pages/arena2026
2026年2月11日（祝・水）16:00開場／17:00開演／19:30終演予定
GLION ARENA KOBE（神戸）
チケット料金
アリーナVIPシート/スタンドVIPシート/スタンドVIP着席シート：￥13,000(プレゼント付き)＊FCのみ受付
指定席：一般 ￥8,800 ／ 高校生以下学割 ￥5,000
着席指定席：一般 ￥8,800 ／ 高校生以下学割 ￥5,000
詳細：https://berrygoodman.com/pages/arena2026_glionarena
■＜ベリーグッドマン 〜TOYOTA ARENA TOKYO 絶対完売！〜TOUR＞
2025年
9月27日（土）群馬・前橋DYVER
9月28日（日）茨城・水戸LIGHT HOUSE
10月4日（土）栃木・HEAVEN’S ROCK Utsunomiya(VJ-2)
10月5日（日）千葉・柏PALOOZA
10月10日（金）愛知・名古屋ボトムライン
10月11日（土）静岡：清水SOUNDSHOWERark
10月13日（祝・月）埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心(VJ-3)
10月19日（日）東京・新宿ReNY
10月25日（土）神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH!!
10月26日（日）山梨・甲府CONVICTION