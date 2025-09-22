櫻坂46の新メンバー四期生による楽曲「Alter ego」が9月26日(金)に配信リリースされることが決定した。11月から始まる乃木坂46・六期生と日向坂46・五期生と共に坂道の新規メンバーによるライブ公演開催に向けて勢いをつける形となる。

櫻坂46・四期生は2025年4月に加入が発表されて以降、一人ずつVlogという形でプロフィールや特技を披露してきた。また5月からはYouTubeにて“四期生ドキュメンタリー『櫻坂46 四期生物語 ーいま、わたしたちに、できることー』”と題し、全7話にかけて山中湖で行われた合宿を中心に彼女たちの成長過程を追ったドキュメンタリー映像が公開されている。

さらに、6月に東京・有明アリーナにて開催された四期生による初のライブ＜櫻坂46四期生 First Showcase＞は全席即完、そして櫻坂46の全国ツアー＜5th TOUR 2025 “Addiction”＞では7月の東京ドーム公演とファイナルとなる京セラドーム大阪公演に出演し、四期生初の楽曲「死んだふり」の披露や、10thシングル「I want tomorrow to come」のパフォーマンスに現役メンバーと参加するなど、大きな活躍を見せた。

11月からは乃木坂46・六期生、日向坂46・五期生と共に3グループでのライブ公演＜新参者二〇二五 LIVE at THEATER MIRANO-Za＞の開催も決定しており、各グループの新メンバーが更なる高みを目指す。このライブを見据え「Alter ego」もチェックしてほしい。

■「Alter ego」 2025年9月26日(金)0時より配信スタート

https://sakurazaka46.lnk.to/Alterego

■13thシングル「Unhappy birthday構文」 2025年10月29日（水）発売

CD予約：https://sakurazaka46.lnk.to/20251029_13thSingle_PKG ◆Blu-ray付き

初回仕様限定盤 TYPE-A / SRCL-13430〜13431 / ￥2,000（税込）

初回仕様限定盤 TYPE-B / SRCL-13432〜13433 / ￥2,000（税込）

初回仕様限定盤 TYPE-C / SRCL-13434〜13435 / ￥2,000（税込）

初回仕様限定盤 TYPE-D / SRCL-13436〜13437 / ￥2,000（税込） ◆初回仕様限定盤・封入特典

応募特典シリアルナンバー封入

メンバー生写真（各TYPE別より1枚ランダム封入） ◆通常盤 / CDのみ

CD only / SRCL-13438 / ￥1,200（税込）

■ライブ情報 ＜バズリズムLIVE＞

2025年11月2日(日) 横浜アリーナ ＜新参者二〇二五 LIVE at THEATER MIRANO-Za＞ ※四期生のみの出演

11月14日(金) 18:30

11月20日(木) 18:30

11月22日(土) 13:30 / 18:00

11月23日(日) 13:30 / 18:00

11月27日(木) 18:30

11月28日(金) 18:30

11月29日(土) 13:30 / 18:00 ＜Anime Festival Asia Singapore 2025＞

2025年11月28日(金) Suntec Singapore Convention & Exhibition Centere ＜LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE 〜 櫻坂46 / 日向坂46 〜＞

2026年1月25日(日) Kアリーナ横浜