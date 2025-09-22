S.A.R.の新曲「MOON」が、2025年10月6日より放送開始となるテレビ東京系ドラマプレミア23『シナントロープ』のエンディングテーマに決定した。

本作ドラマは、アニメ『オッドタクシー』の脚本で注目を集めた此元和津也が原作・脚本を手掛けるオリジナル青春群像ミステリー。主演を務めるのは、若手実力派俳優の水上恒司。そしてヒロインには映画やドラマで幅広く活躍する山田杏奈。さらに坂東龍汰、影山優佳、染谷将太らも出演する。

『シナントロープ』はテレビ東京系6局ネットでの放送に加え、TVerでリアルタイム配信、そして各話放送終了後からPrime Videoにて見放題独占配信され、全国どこからでも視聴可能だ。

S.A.R.がドラマのために初めて書き下ろした新曲「MOON」は、作品の余韻を鮮やかに彩り、登場人物たちの心情と交錯するドラマの世界観を深く表現した楽曲になった。音源リリースに関する詳細は後日発表予定とのこと。

◆ ◆ ◆

■S.A.R. コメント

エンディングを担当しますS.A.R.です。

初のドラマタイアップということで気合いを入れて、作品の世界観を彩れるような楽曲を目指して制作しました。歌詞や音色、構成など細部までこだわっているので、ぜひたくさん聴いていただけたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

■ドラマプレミア23『シナントロープ』 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送にて

2025年10月6日(月)スタート 毎週月曜23:06〜23:55放送 出演：水上恒司、山田杏奈、坂東龍汰、影山優佳、望月歩、鳴海唯、萩原護、高橋侃、遠藤雄弥、アフロ、森田想 ／ 染谷将太 原作・脚本：此元和津也

監督：山岸聖太

音楽：江粼文武 チーフプロデューサー：祖父江里奈（テレビ東京）、平賀大介（P.I.C.S.）

プロデューサー：前田知樹（テレビ東京）、原田宗平（P.I.C.S.）、神戸麻紀（P.I.C.S.）、竹迫雄也（アスミック・エース）

制作：テレビ東京、P.I.C.S.

制作協力：アスミック・エース

製作著作：©此元和津也／「シナントロープ」製作委員会 公式HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/synanthrope/ 公式X：@premiere23_tx

公式Instagram：@premiere23_tx

公式TikTok：@premiere23_tx 配信：各話放送終了後から「Prime Video」にて見放題独占配信

Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

※視聴には会員登録が必要です（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）

*Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。 全国どこからでも 「TVer」でリアルタイム配信

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信 テレ東HP:https://video.tv-tokyo.co.jp/synanthrope/

TVer:https://tver.jp/series/srxvrzcpmm

Lemino: https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7