L’Arc-en-Cielが、最新曲「YOU GOTTA RUN」の全編英語詞バージョン「YOU GOTTA RUN -English version-」を9月30日より全世界配信する。

「YOU GOTTA RUN」はアニメ『BEYBLADE X』のオープニングテーマ。同作アニメでは2025年春よりフィリピンを皮切りに、北米、南米、ヨーロッパにて「YOU GOTTA RUN -English version-」がオープニングテーマとなっているエピソードが放送され、一部アジア地域への放送も順次拡大中だ。

また、YouTubeでは「L’Arc-en-Ciel × BEYBLADE X 『YOU GOTTA RUN -English version-』 Collaboration MV」も公開され、そのショートバージョンが各SNSにアップロードされている。

「日本発のアニメを通じて、世界中の子どもから大人までがL’Arc-en-Cielの新曲を同じ瞬間に耳にする」――世界的な人気を誇るバンドとアニメが結びつくことで生まれるグローバルな共鳴をぜひ楽しんでほしい。

■「YOU GOTTA RUN -English version-」

2025年9月30日 配信スタート

Pre-add/Pre-save https://lnk.to/DCCG-5 1​. YOU GOTTA RUN -English version-

2​. YOU GOTTA RUN -English version- (hydeless version)

3​. YOU GOTTA RUN -English version- (Anime Edit 90-sec version)

4​. YOU GOTTA RUN -English version- (Anime Edit 45-sec version)

■＜BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP 2025＞

2025年10月11日(土) 、12日(日)開催

ベイブレード発祥の地「日本」に世界のブレーダー代表が集結。世界的な盛り上がりを象徴するイベントとして、アメリカ、フランス、シンガポールをはじめ世界各地の予選を勝ち抜いたトップブレーダーたちが東京タワー直下のRED° TOKYO TOWERに集い、世界最強の称号をかけた熱狂の二日間が幕をあける。その模様は世界同時生配信される予定。

https://beyblade.takaratomy.co.jp/worldchampionship/