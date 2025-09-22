MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務めるMAVERICK DC GROUP公式配信番組『音楽情報ライヴ「いじくりROCKS！」』が9月29日19:00から配信される。放送67回目の番組ゲストとして出演するのはTHE冠の冠徹弥とCHAQLA.よりkaiとBikkyだ。

冠徹弥は昨年、番組初の有観客イベント＜いじくらNIGHT Vol.3 〜コドモにもどって、はっちゃけナイト！〜＞にゲスト出演したほか、過去の有料配信コーナーにてメタル番組を展開するなど番組と親交が深いが、本編でのゲスト出演は初となる。10月13日に開催される主催イベント＜大冠祭2025＞にはMUCCの出演が決定しており、同イベントに関する見どころにも触れられる予定だ。

また、10月11日に浅草花劇場にて初の劇場公演＜芸達者＞を開催するCHAQLA.は活動3年目を迎え、大舞台を目前に控えて大先輩である逹瑯＆団長とのトークを繰り広げる。

MUCCのYUKKEプロデュースによるコーナー『Mr.JACKが斬る！』には、青春メタルを掲げるPhantom Excaliverが登場。2011年の高校生当時に結成され、情熱あふれるメタルサウンドでシーンを盛り上げ続ける彼らにMr.JACKが斬り込むとのことだ。

