MUCC逹瑯とNoGoD団長の配信番組『いじくりROCKS！』、67回目のゲストにTHE冠の冠徹弥とCHAQLA.よりkaiとBikky
MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務めるMAVERICK DC GROUP公式配信番組『音楽情報ライヴ「いじくりROCKS！」』が9月29日19:00から配信される。放送67回目の番組ゲストとして出演するのはTHE冠の冠徹弥とCHAQLA.よりkaiとBikkyだ。
冠徹弥は昨年、番組初の有観客イベント＜いじくらNIGHT Vol.3 〜コドモにもどって、はっちゃけナイト！〜＞にゲスト出演したほか、過去の有料配信コーナーにてメタル番組を展開するなど番組と親交が深いが、本編でのゲスト出演は初となる。10月13日に開催される主催イベント＜大冠祭2025＞にはMUCCの出演が決定しており、同イベントに関する見どころにも触れられる予定だ。
また、10月11日に浅草花劇場にて初の劇場公演＜芸達者＞を開催するCHAQLA.は活動3年目を迎え、大舞台を目前に控えて大先輩である逹瑯＆団長とのトークを繰り広げる。
MUCCのYUKKEプロデュースによるコーナー『Mr.JACKが斬る！』には、青春メタルを掲げるPhantom Excaliverが登場。2011年の高校生当時に結成され、情熱あふれるメタルサウンドでシーンを盛り上げ続ける彼らにMr.JACKが斬り込むとのことだ。
■音楽情報ライヴ『いじくりROCKS！』#67
配信日時：2025年9月29日(月)19:00〜
MC：逹瑯(MUCC)
アシスタントMC：団長(NoGoD)
ゲスト：冠徹弥(THE冠) / kai・Bikky (CHAQLA.)
▼視聴URL
・YouTube https://youtube.com/live/a-t760Fb3KA
・ニコニコ生放送 https://live.nicovideo.jp/watch/lv348774970
関連リンク
◆MAVERICK DC GROUP オフィシャルYouTubeチャンネル
◆MAVERICK DC GROUP オフィシャルニコ生チャンネル