ACIDMAN¡¢¥æ¥Ë¥«¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÇÆÃ½¸Êü±Ç
9·î22Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢À¾Éð¿·½É±ØÁ°¤Î¥æ¥Ë¥«¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÇACIDMANÆÃ½¸¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
Êü±ÇÆâÍÆ¤Ï¡¢10·î26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë7Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×¡ÖÇò¤È¹õ¡×¡Ö¥ê¥Ô¡¼¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿3¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡
¢£ÈÖÁÈ¡ØACIDMAN¡ÙÆÃ½¸
Êü±Ç´ü´Ö¡§9·î22Æü(·î)¡Á9·î28Æü(Æü)
Êü±Ç»þ´Ö¡§7»þ, 9»þ, 11»þ, 13»þ, 15»þ, 17»þ, 19»þ, 21»þ¤«¤éÌó16Ê¬´Ö
¢¨»þ´Ö¡¿ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢§¥æ¥Ë¥«¥Ó¥¸¥ç¥ó
¢©160-0022 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-23-7¥æ¥Ë¥«¥Ó¥ë¡¡
²èÌÌ¥µ¥¤¥º¡§W13,120mm¡ßH7,380mm¡ß3²èÌÌ¡¡
Êü±Ç»þ´Ö¡§7:00¡Á25:00
²»À¼¡§¤¢¤ê(23:00°Ê¹ß²»À¼¤Ê¤·)
Êü±ÇÆâÍÆ¡§¹¹ð/¼«¼çÀ©ºîÈÖÁÈ/¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¤Ê¤É
¡¡
¢£¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡ÈThis is ACIDMAN 2025¡É¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë
10·î26Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
open16:30 / start17:30
¾ÜºÙ¡§http://acidman.jp/special/thisisacidmantour2025/
¡¡
¢£13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://acidman.lnk.to/kougakuWE
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray)¡Û
TYCT-69356 / ¡ï7,040(ÀÇ¹þ)
¢¨¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01 ¸÷³Ø (introduction)
02 ¥¢¥¹¥È¥í¥µ¥¤¥È¡¡
03 go away ¡¡
04 µ±¤±¤ë¤â¤Î
05 sonet
06 Çò¤È¹õ
07 feel every love ¢¨9/12Àè¹ÔÇÛ¿®
08 1/f (interlude) ¡¡
09 ÀÄ¤¤É÷¡¡
10 Î¶¡¡
11 ·Ö¸÷¡¡
12 ¸÷¤ÎÌë¡¡
13 ¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¡¡
¢§Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Øscene of ¸÷³Ø¡Ù
¡¦¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×Music Video
¡¦¡ÖÇò¤È¹õ¡×Music Video
¡¦¡Ösonet¡×Music Video
¡¦Documentary2023-2025
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD only)¡Û
TYCT-60252 / ÀÇ¹þ¡ï3,520
¢¨»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô / ¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
½é²ó¸ÂÄêÈ×CD¤ÈÆ±ÆâÍÆ
¡¡
¢£¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)È¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://acidman.lnk.to/tribute_worksWE
¡ÚCD only¡ÛTYCT-60253 / ÀÇ¹þ¡ï3,520
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô¡¡¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¢§CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ ¢¨Á´13¶Ê¼ýÏ¿
ELLEGARDEN¡Ö¥¢¥¤¥½¥È¡¼¥×¡×
¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼ ¡Öworld symphony¡×
yama ¡Öµ¨Àá¤ÎÅô¡×
jon-YAKITORY¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×
SOIL&¡ÉPIMP¡ÉSESSIONS ¡Öat¡×
10-FEET ¡ÖÀÖÜô¡×
the band apart¡ÖÌë¤Î¤¿¤á¤Ë¡×
THE ORAL CIGARETTES¡Ömigration 10⁶⁴¡×
¤¸¤ó ¡ÖRebirth¡×
Dragon Ash¡Ö¤¢¤ë¾ÚÌÀ¡×
downy¡ÖÉ÷¡¢ºã¤æ¤ë¡×
Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡Öto live feat.LEO (ALI)¡×
BRAHMAN¡ÖSILENCE¡×
¡¡
¢£¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ø¸÷³Ø¡Ù¡õ¡ØACIDMAN Tribute Works¡ÙÆ±»þÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦±ã¡ä
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯10·î31Æü(¶â)
open18:30 / start19:00
²ñ¾ì¡§ÅÔÆâË¿½ê(²ñ¾ì¤Ï¤´ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ß¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹)
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
½Ð±é¡§ÂçÌÚ¿É×(ACIDMAN)¡¢¥Û¥ê¥¨¥¢¥Ä¥·(¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼)¡¢¹Ó°æ³Ù»Ë(the band apart)
¢¨ÎÁÍý¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤´Äó¶¡¤¢¤ê
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-08-22/
¡¡
¢£¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ø¸÷³Ø¡ÙÁ´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡õÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡ä
12·î07Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦Zepp Osaka Bayside
12·î20Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦Zepp Haneda
open16:00 / start17:00 / ¥é¥¤¥Ö½ªÎ» 18:30
ÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¥¹¥¿¡¼¥È 19:00 ¢¨Í½Äê
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / 2F»ØÄêÀÊ ¡ï6,500(ÀÇ¹þ)
³Ø³ä(1F¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° / 2F»ØÄêÀÊ) ¡ï4,500(ÀÇ¹þ)
¡¡
