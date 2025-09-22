「メイプル超合金」のカズレーザー（41）と「ぺこぱ」松陰寺太勇（41）のYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が22日に更新。カズレーザーが“あの報道”について言及する場面があった。

カズレーザーが「今年の『24時間テレビ』で横山（裕）さんが走ったじゃないですか。あれが発表されたとき、某週刊誌が“本当は直前まで別の人がブッキングされていて、ほぼほぼ決まっていた。その人物こそカズレーザーだ”って」と、自身に関する記事を紹介すると、松陰寺は「ガセやん。そんなわけねえだろ!」と猛ツッコミ。

カズレーザーは「でも直前になって、うちの人（妻の二階堂ふみ）の事務所からストップがかかったって。それで急きょ変わったって」というと、松陰寺から「真意を聞いていい?」という質問が。これにカズレーザーは「まあ、事実ですね。これは本当に徹頭徹尾、事実。これが本当のジャーナリズムですね」と、にやつきながらジョークを飛ばしていた。

また「“カズ本人から承諾”って書いてありましたから。俺はもちろんしてないですよ。でも記事いわく、僕じゃない“カズ本人”からって。俺が本人だと思っていたんだけど、どうやら違うみたいなんですよ。関係者が言ってる以上はしょうがないですよね」と皮肉っていた。