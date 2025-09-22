銚子電鉄“謎のアナウンス”が話題　実は消滅危機言語の「ナウル語」…まさかのコラボで「ナウル共和国駅」誕生

カメラが捉えた“不思議な車内アナウンスとは？

”銚子電鉄「○○○語」の謎

千葉県の銚子市内を走る、のどかなローカル線「銚子電鉄」が今、SNS上で話題に…。

「アナウンス、おもしろい！」

「アナウンスを聞きに銚子電鉄乗りたい！」

車内アナウンスに、ある“異変”が起きているという。

そこで、早速乗車してみると…

車内アナウンス「〇▽×＠…次は笠上黒生、ナウル共和国でございます…＠◇▽×」

日本語に混じって聞こえる不思議な言葉。

車内アナウンス「ナウル共和国でございます」

そして、かすかに聞き取れる、…「ナウル共和国」。

わんちゃんが出迎えてくれた駅に降り立つと…なんと駅名が「ナウル共和国」に！

これは、いったい…。

ナウル共和国とは、日本から約5000キロ離れた小さな島国。

ことの経緯を話してくれたのは、銚子電鉄の竹本社長。

銚子電鉄・竹本勝紀社長：

当社の開業102周年を記念する広告をですね、平成初期を思わせる“ダサ広告”というのをネットにアップしたんですね。

きっかけは2025年7月。

この“ダサい広告”なるものをXに投稿すると…

その翌日、ナウル共和国の政府観光局が、「大阪万博来てね！」と、なぜかそのダサさをパクってPR。

これに反応したのが竹本社長だった。

銚子電鉄・竹本勝紀社長：

大変おこがましいと思いましたけれども、ナウル共和国の観光局の公式Xのフォロワー数が54万人ぐらいいらっしゃって、当社の大体7倍ぐらいですね。コラボできたらすごくありがたいかなと。

慢性的な赤字に苦しんできた銚子電鉄は、これまで数々の奇策でなんとか持ちこたえてきたのだが…。

銚子電鉄・竹本勝紀社長：

4期ぶりに、また赤字になってしまったという状況で。

そこで、「ナウル共和国」に、駅の命名権・ネーミングライツを持ちかけたという。

すると…晴れて8月15日より、「ナウル共和国駅」が誕生した。

声の主が大阪・関西万博に…

だが、それだけでは盛り上がりに欠けると企画したのが、ナウル語の車内アナウンスだった。

車内アナウンス「＠＠＠…次は笠上黒生…」

乗客「話している言葉、何語だろうと思って耳を傾けたんですけど、よく分からなくて」

実は「ナウル語」、ユネスコが世界の消滅危機言語のひとつにあげている希少な言葉。

いったいなんと言っているのか？

声の主が大阪・関西万博にいると聞き、「ナウル共和国」ブースを訪ねると…。

「私の名前はアントニア。20歳です」

出迎えてくれたのは、アントニアさん。

何を隠そう、彼女こそがあのアナウンスの声の主だという。

アントニアさん「＠＠＠…次は笠上黒生、ナウル共和国…＠＠＠」

確かにあの声だ。

日本語は話せないが練習を重ね、アナウンスを吹き込んだというが、はたして、その意味は？

アントニアさん「（ナウル語）“こんにちは”（ナウル語）“いい旅を”という意味です」

母国に電車はなく、ぜひ銚子電鉄に乗りたいという。

アントニアさん「自分の声を聞いてみたいです」

（「Mr.サンデー」9月21日放送より）