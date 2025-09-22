ついに念願の初配信！三谷幸喜の大河ドラマ第1作「新選組！」が20年以上の時を経て配信スタート

2004年に放送されたNHK大河ドラマ 「新選組！」が、20年以上の時を経てついに初配信が始まります。

「新選組！」は、「真田丸」(2016年)、「鎌倉殿の13人」(2022年)の脚本を手掛けた、三谷幸喜氏による大河ドラマ第1作目。

幕末、京都の治安を守り、最後まで未来を信じて生きた新選組局長・近藤勇(香取慎吾)とその仲間たちの青春群像劇で、山本耕史（土方歳三役）、藤原竜也（沖田総司役）、堺雅人（山南敬助役）など、放送当時「20年後に見返すとオールスターキャストになっているはずだ」と三谷幸喜氏が公言した、豪華俳優陣が勢ぞろいした作品です。

これまでに三谷幸喜氏が脚本を手掛けた大河ドラマ「真田丸」(2016年)、「鎌倉殿の13人」(2022年)は、すでに配信が行われていますが、「新選組！」だけは放送終了後も一切配信されておらず、ファンにとっては待望の初配信となります。

NHKオンデマンド特設ページでは、配信に先駆け、三谷幸喜氏のスペシャルインタビューが全文掲載されていますので、そちらも合わせてチェックすることをおすすめします！

三谷幸喜氏による大河ドラマ第1作「新選組！」の初配信は、2025年9月29日（月）よりNHKオンデマンドでスタートします。

大河ドラマ「新選組！」

作：三谷幸喜 音楽：服部隆之 テーマ曲独唱：ジョン・健・ヌッツオ 語り：沢口靖子

出演：香取慎吾、佐藤浩市、藤原竜也、山本耕史、江口洋介、オダギリジョー、中村勘太郎、堺雅人、田畑智子、田中邦衛、野際陽子、沢口靖子、鈴木京香、中村獅童、石黒賢、石坂浩二