10月6日（月）夜11時6分スタート！主演・水上恒司×ヒロイン・山田杏奈 ドラマプレミア23「シナントロープ」第1話予告映像が解禁！さらにオープニングテーマは柴田聡子 & Elle Teresa「ときめき探偵 feat. Le Makeup」、エンディングテーマ はS.A.R.「MOON」に決定！

テレ東では2025年10月6日（月）から、ドラマプレミア23「シナントロープ」（毎週月曜夜11時06分～）を放送いたします。

本作は、緻密な伏線や巧みな会話劇で回を重ねるごとに注目を集め、毎話考察祭りとなるなど社会現象となったアニメ「オッドタクシー」（テレ東）の脚本で知られる此元和津也が原作・脚本としてオリジナルストーリーを書き下ろし、映画「もっと超越した所へ。」やドラマ「忘却のサチコ」（テレ東）などMV、CM、TVドラマや映画のディレクションを数多く手掛ける山岸聖太が監督を務めるミステリードラマです。

舞台となるのは、街の小さなバーガーショップ“シナントロープ”。 そこで働く8人の若者たちの中で、大学生の都成剣之介は、バイトの同僚・水町ことみに、密かに想いを寄せていた。そんなある日、“シナントロープ”で不可解な強盗事件が発生。静かだった日常は、少しずつ歪みはじめる。恋愛と友情、絆と裏切り、運命と選択──揺らぎ出した関係と感情が、次々と事件を引き寄せていく。何が本当で、何が嘘なのか。そして、都成の想いの先に待つのは、恋か、それとも──。

バーガーショップ“シナントロープ”で働く面々として、主人公のさえない大学生・都成剣之介（となりけんのすけ）を水上恒司が演じ、都成がひそかに想いを寄せるヒロイン・水町ことみ（みずまちことみ）を山田杏奈、さらに、明るいお調子者・“キバタン”こと木場幹太（きばかんた）役を坂東龍汰、地味で真面目なお嬢様・里見奈々（さとみなな）役を影山優佳、心優しい漫画家志望の田丸哲也（たまるてつや）役を望月歩、エキセントリックなメンヘラガール・室田環那（むろたかんな）役を鳴海唯、静かで不気味な新人バイト・志沢匠（しざわたくみ）役を萩原護、夢追うバンドマン・塚田竜馬（つかだりゅうま）役を高橋侃が演じます。さらに謎の組織＜バーミン＞のメンバーに染谷将太、遠藤雄弥、アフロ、森田想が名を連ねます。

現代の若者たちを投影したリアルな人間模様と、不穏な世界観の中で緻密な伏線や巧みな会話劇によって美しくエモーショナルに描かれる青春群像ミステリーとなっています。

かつて神童と呼ばれた大学生、気の強いトラブルメーカー、お調子者のフリーター、真面目な優等生…

どこにでもいそうな男女８人の日常が歪んでいく、第1話予告映像が解禁

バーガーショップに現れたのは、不可解な強盗と“変な客”！？いまだ謎に包まれた組織＜バーミン＞とは…？

いよいよ10月6日（月）に第1話の放送を迎える本作。この度、第１話の予告映像が解禁！

第1話予告映像URL：https://youtu.be/03AyFSUGw-c

舞台は、街の小さなバーガーショップ“シナントロープ”。ある日、店内に現れたのは--目出し帽をかぶった２人の男。1人はレジ係の志沢に銃口を突きつけ「金を出せ」と迫り、もう1人はなぜかハンバーガーを頬張る“変な客”。謎すぎる状況に呆気にとられる都成、水町、木場の視線が交錯する。都成は銃を持つ男を押さえ込もうと、もみくちゃになる中で銃が暴発。さらなる混乱を招く中、水町は椅子で応戦し果敢に立ち向かう。「めちゃくちゃだって水町…。危なすぎるだろ」--息を切らす都成だが、この謎の状況には “ある秘密”が隠されていたーー。

都成が突如現れた強盗と揉み合う激しいアクションで始まったかと思いきや一転、メロウな音楽にのせて、個性豊かな“シナントロープ”の8人が次々に登場。昔は神童と呼ばれていたが今は冴えない大学生・都成、トラブルメーカー気質の水町に続いて、木場、里見、田丸、室田、志沢、塚田と、どこにでもいそうな男女8人が不穏な空気とともに描かれていく。ラストには、暗い部屋でフルーツをむさぼる、謎の組織〈バーミン〉の冷徹なトップ・折田（染谷将太）の姿も映し出され、8人の青春の日常に迫る不穏な影をじわじわと広げていく。そして浮かび上がる、「あの人は…とんでもないです」。意味深な言葉が、物語のさらなる謎と波乱を予感させる。

©此元和津也／「シナントロープ」製作委員会

加えて、1話から登場する新キャストも解禁！“シナントロープ”の気だるげなオーナー・加藤を、リアリティーのある演技が魅力で、個性的な脇役から重要なサブキャラクターまで幅広く演じる黒田大輔、神出鬼没な老紳士を『深夜食堂』シリーズ（MBS）や大河ドラマ『真田丸』（NHK）などヒット作に出演し、バイプレーヤーとして活躍する綾田俊樹、さらに、“シナントロープ”のある人物の過去に複雑に絡み合っていく若い男を、モデルとして活躍し、映画『HAPPYEND』(2024)でスクリーンデビューを果たした栗原颯人、その相棒的存在である謎めいたおじさんを、今まで100本以上の映画に出演し、存在感を放つ山本浩司が演じる。

©此元和津也／「シナントロープ」製作委員会

“シナントロープ”に現れた不可解な強盗事件。平和だった8人の日常が、次第に歪んでいく──。すべてが繋がっていく衝撃の連鎖を、第1話から是非ご期待ください。

オープニングテーマは柴田聡子 & Elle Teresa「ときめき探偵 feat. Le Makeup」

エンディングテーマ はS.A.R.「MOON」に決定！

さらに、本作のオープニングテーマが柴田聡子 & Elle Teresa「ときめき探偵 feat. Le Makeup」に決定！詩人としても注目を集めるシンガーソングライター・柴田聡子、そして国内外の女性たちから熱烈な支持を集めるフィメールラッパーであるElle Teresaが注目の音楽家Le Makeupを迎えて制作、このドラマのためのスペシャルコラボユニットとして描き下ろした楽曲となります！第1話予告映像と合わせて解禁された本楽曲について、柴田は「『シナントロープ』にまつわる人々をとりまく楽しさと危うさとうっすら交わる曲が出来ました」とその言葉通り、ふわっとした浮遊感の中に楽しさと不安定さが同居する、「シナントロープ」の世界を鮮やかに彩る楽曲となっている。

加えてエンディングテーマが音源、映像、アートワークなどあらゆる制作物を自ら手がけるオルタナティブクルー、S.A.R.の「MOON」に決定！SOUL、R＆B、HIP-HOP、JAZZといったジャンルから色濃い影響を受けつつ、独自のサウンドを生み出す新鋭ミュージシャンのS.A.R.は「作品の世界観を彩れるような楽曲を目指して作りました。」と歌詞や音色、構成など細部までのこだわりをコメント。

今、最も注目されるアーティストたちとの化学反応にも是非ご期待いただきたい。

≪OPテーマ＆EDテーマ アーティストコメント≫

■柴田聡子

Le Makeupさんから「探偵」というアイデアを頂いて、Elle Teresaさんの凄いリリックと歌声を頂いて、「シナントロープ」にまつわる人々をとりまく楽しさと危うさとうっすら交わる曲が出来ました！

■S.A.R.

エンディングを担当しますS.A.R.です。

初のドラマタイアップという事で気合を入れて作品の世界観を彩れるような楽曲を目指して作りました。

歌詞や音色、構成など細部までこだわってますので是非沢山聴いてください！

【各アーティストProfile】

＜柴田聡子＞

シンガー・ソングライター/詩人。

北海道札幌市出身。武蔵野美術大学卒業、東京藝術大学大学院修了。2010年、大学時代の恩師の一言をきっかけに活動を始める。

2012年、1stアルバム『しばたさとこ島』でデビュー。以来、歌うことを中心に活動の幅を広げ、現在までに7枚のオリジナル・アルバムを発表。

2016年、第一詩集『さばーく』を上梓。同年、第5回エルスール財団新人賞<現代詩部門>を受賞。2023年、エッセイ集『きれぎれのダイアリー』、2024年、第二詩集『ダイブ・イン・シアター』を上梓。寄稿も多数で、「しずおか連詩の会」への参加など、詩人・文筆家としても注目を集めている。

2024年リリースのアルバム『Your Favorite Things』がCDショップ大賞2025<赤>大賞を受賞。2025年、シングル『Passing』をリリース。文を手がけた初の絵本『きょうはやまに』（絵・ハダタカヒト）の単行本を上梓。

弾き語りとバンド編成により縦横無尽のライブ活動を展開。RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZOなど、大型フェスへの出演も果たしている。

客演や曲提供なども多数で、その創作・表現はとどまるところを知らない。

Official Web: https://shibatasatoko.com

Official YouTube Channel: https://www.youtube.com/@satokoshibata5927

X: https://x.com/sbttttt

Instagram: https://www.instagram.com/batayanworld

TikTok: https://www.tiktok.com/@satoko.shibata

＜Elle Teresa＞

個性的なフローと遊び心のあるリリック、独自のファッションセンスで同性から圧倒的な人気を誇るラッパー、Elle Teresa。

1997年、静岡県沼津市生まれ。2015年からラッパーとして本格的な活動を始め、2016年1stミックステープ『Ignorant Tape』を発表。2018年には2023年まで続く3部作となるアルバム『KAWAII BUBBLY LOVELY』をリリースし、着実にアーティストとして不動の地位を獲得。その後も大型の作品を立て続けに発表し、客演にはTohjiやChoppa Caponeなど国内で人気のラッパーだけでなく、Lil Keedなど海外アーティストとの共同制作も積極的に手がけている。

等身大のキャラクターから生まれる大胆かつ繊細なリリックは、同年代やティーンの同性ファンの共感を呼び、日本各地で行われるライブは同性ファンを中心に大きな盛り上がりをみせている。2023年からはPOPYOURSなど大型フェスへの出演に加えて、YoutubeやTikTokなどでの活動も積極的になり、他の女性アーティストとは一線を画した独自の地位を確立している。

＜S.A.R.＞

santa, Attie, Imu Sam, Eno, may_chang, Taroで構成されたオルタナティブ・クルー “S.A.R.” (ヨミ:エスエーアール)。

SOUL、R&B、HIP-HOP、JAZZ などをベースにしながらも、メンバーそれぞれのルーツを反映した幅広い音楽性を持ち、

音源のみならず映像、アートワークなどあらゆる制作物を自身で手掛ける。

≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマプレミア23「シナントロープ」

【放送日時】 2025年10月6日スタート 毎週月曜 夜11時06分～11時55分 放送

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 各話放送終了後から動画配信サービス「Prime Video」にて見放題独占配信

▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

*作品の視聴には会員登録が必要です。（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）

*Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

全国どこからでも 「TVer」でリアルタイム配信

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信

▶テレ東HP:https://video.tv-tokyo.co.jp/synanthrope/

▶TVer:https://tver.jp/series/srxvrzcpmm

▶Lemino: https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【出演】 水上恒司（主演）、山田杏奈

坂東龍汰、影山優佳、望月歩、鳴海唯、萩原護、高橋侃

遠藤雄弥、アフロ、森田想 ／ 染谷将太

【原作・脚本】 此元和津也

【監督】 山岸聖太

【音楽】 江粼文武

【OP/EDテーマ】 オープニングテーマ：柴田聡子 & Elle Teresa「ときめき探偵 feat. Le Makeup」

エンディングテーマ：S.A.R.「MOON」

【チーフプロデューサー】 祖父江里奈（テレビ東京）、平賀大介（P.I.C.S.）

【プロデューサー】 前田知樹（テレビ東京）、原田宗平（P.I.C.S.）、神戸麻紀（P.I.C.S.）、竹迫雄也（アスミック・エース）

【制作協力】 アスミック・エース

【制作】 テレビ東京、P.I.C.S.

【製作著作】 「シナントロープ」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/synanthrope/

【公式X】 @premiere23_tx https://x.com/premiere23_tx

【公式Instagram】 @premiere23_tx https://instagram.com/premiere23_tx

【公式TikTok】 @premiere23_tx https://tiktok.com/@premiere23_tx