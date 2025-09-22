¡Ú½©¾ì½ê¡ÛÀµÂå¤¬¥Î¥Ó¥Î¥ÓÁêËÐ¤Ç£±ÇÔ¥¡¼¥×¡ÖÂç´Ø¤Î»þ¤ÏÉé¤±¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¡Ä¡£½Å°µ¤¬°ã¤¦¡×
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£¹ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢Âç´Ø·Ð¸³¼Ô¤ÎËëÆâÀµÂå¡Ê£³£³¡á»þÄÅÉ÷¡Ë¤¬ËëÆâæÆ±î¡Ê£³£³¡áÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤òÎÏ¶¯¤¯²¡¤·½Ð¤·¤Æ£¸¾¡ÌÜ¡Ê£±ÇÔ¡Ë¡£¼«¿È£µÇ¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë£¹ÆüÌÜ¤Ç¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¤Î»ÙÅÙÉô²°¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£Áá¤¯¾¡¤Á±Û¤·¤Æ°Â¿´¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¡Ê¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¡Ë¤¤¤Ã¤¿¤ó¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¤³¤³¤«¤é½¸Ãæ¤·Ä¾¤µ¤Ê¤¤¤È¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡£²£°£²£°Ç¯½©¾ì½ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢Âç´Ø¤Ë¾º¿Ê¡£¤·¤«¤·¡¢Ìó£²Ç¯¤ÎÃ»Ì¿¤Ç´ÙÍî¤·¤¿¡£ÀµÂå¤Ï¡Ö¡ÊÂç´Ø¤Î»þ¤Ï¡Ëº¬ËÜÅª¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤Ã¤Æ¤âàÌÀÆü¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ëá¤È¤«¾ï¤Ë¼¡¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Éé¤±¤¿¤é¡Ø¤ä¤Ð¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È°¤¤Êý¸þ¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂç´Ø»þÂå¤È¸½ºß¤òÈæ¤Ù¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬°ã¤¦¡£¥Î¥Ó¥Î¥Ó¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤Æ¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡©¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£½¼¼Â¤·¤Æ¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Áè¤¤¤Ç¤â¡¢Á´¾¡¤Î²£¹ËË¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤ò£±º¹¤ÇÄÉÁö¡£¤µ¤é¤ËÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î»òÇÕ¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀµÂå¤Ï¡Ö£ÖÁè¤¤¡©¡¡¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ±¤¬¿¤Ó¤¿¤é¡Ä¡£¤Þ¤À°Õ¼±¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£°Õ¼±¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡£µ¤Éé¤ï¤º¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÈÖ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£