µÈÅÄÀµ¾°¤¬¡Ö£´ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç£µÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¡¡£²»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤â¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔÀï
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ï£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¥¿¥ó¥Ñ¤Ç¤Î¥ì¥¤¥ºÀï¤Ë¡Ö£´ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢£µÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇÎ¨£²³ä£µÊ¬¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£³¡½£·¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥ÉÁè¤¤¥È¥Ã¥×¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤«¤é£³¥²¡¼¥àº¹¤Î£²°Ì¤À¤¬¡¢Æ±Î¨£³°Ì¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤¬£±º¹¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é²óÆó»à°ìÎÝ¤Ï±¦ÏÓ¥Ü¥¤¥ë¤Î¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£±¤«¤é¤Î£³µåÌÜ¡¢³°³Ñ¹â¤á¤Î£¹£³¡¦£±¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£°¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÃæÁ°¤Ë±¿¤ó¤À¡£Â³¤¯¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤Ï»Íµå¤ÇËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤¬¡¢£¶ÈÖ¥í¡¼¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ìÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ë¡£
¡¡£°¡½£³¤Î£³²óÆó»à°ìÎÝ¤ÏÆâ³Ñ¹â¤á¤Î£¹£¸¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£·¡¦£·¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ËµÍ¤Þ¤é¤µ¤ì¤ÆÆó¥´¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ËÜÌÜ¤Î°ÂÂÇ¤Ï£±¡½£³¤Î£µ²óÆó»à°ìÎÝ¡££²ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥µ¥ë¥µ¡¼¤Î£²¡½£²¤«¤é¤Î£¸µåÌÜ¡¢£¹£´¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£±¡¦£³¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¶¯ÂÇ¡£ÄËÎõ¤Ê¥´¥í¤ÏÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹´ó¤ê¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¿Í··â¼ê¤Îº¸¤òÈ´¤±¤ÆÃæÁ°¤ËÃ£¤·¤¿¡£¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Ï£²»î¹çÏ¢Â³¡¢º£µ¨£±£²ÅÙÌÜ¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÂÇ·â¤ò¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿£Î£Å£Ó£Î¤Î²òÀâ¼Ô¥á¥í¡¼¥Ë»á¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÂÇ·â¤Ç¤·¤¿¡£¾¡Ééµå¡Ê¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡Ë¤ò¥Õ¥¡¥¦¥ë¤·¡¢¸«Æ¨¤·¡¢¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥¦¥ë¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂª¤¨¡¢Í··â¼ê¤Î²£¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬¥Ç¥å¥é¥ó¤«¤é¤Î£³Ï¢ÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿£²¡½£´¤Î£·²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ï£´ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥Ù¡¼¥«¡¼¤Î½éµå¡¢£¸£µ¡¦£¹¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£³£¸¡¦£²¥¥í¡Ë¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂÇ¤ÁÂ»¤¸¡¢»°ÎÝ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡£³¡½£·¤Ë£¹²óÆó»àÌµÁö¼Ô¤Ï£¶ÈÖ¼ê¤Î±¦ÏÓ¥Õ¥§¥¢¥Ð¥ó¥¯¥¹¤Î£±¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î£²µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¹â¤á¤Î£¹£µ¡¦£¹¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£´¡¦£³¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¤ë¤¬°ì¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¡¢ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½Ð¾ì£µ»î¹çÏ¢Â³¤ÇÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç½é¤á¤Æ±¦Íã¤Ç½Ð¾ì¡£±¦¸ª¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤òºÆ³«¤µ¤¿£¶·î¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·âÃæ¤Ëº¸Íã¡¢Ãæ·ø¡¢¤½¤·¤Æ±¦Íã¤Ç°ìµå°ìµå¤ËÈ¿±þ¤·¡¢ÂÇµå¤¬Íè¤ì¤ÐÊáµå¡¢ÆóÎÝ¤ä¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ø¤ÎÁ÷µåÆ°ºî¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢µÈÅÄ¤Ï¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¡Ö³°Ìî¤ò¼é¤ì¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£ËÍ¤Ïº¸Íã¤À¤±¡Ê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ë¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£µ²óÆó»à¡¢¥«¥ß¥Í¥í¤¬Êü¤Ã¤¿±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÀõ¤¤Èôµå¤òÆñ¤Ê¤¯Êáµå¡££¸²ó¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î±¦Á°ÂÇ¤ò½èÍý¤·¡¢¼éÈ÷µ¡²ñ¤òÌµÆñ¤Ë¤³¤Ê¤·¤¿¡£