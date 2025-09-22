¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡ÛÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ç¤âÄ¬Î®¤Ë ÀÐÀîÍ´´õ¤¬¼¨º¶¤¹¤ë¡Ö³¤¤ò±Û¤¨¤ë¡×°Õ»Ö¤Î½ÅÍ×À
¡¡ÀÐÀîÍ´´õ¡Ê29ºÐ¡Ë¤Ï¼ÂÄ¾¤ÇÀ¿¼Â¤ÊÁª¼ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò·è¤·¤ÆÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Ë¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆüËÜ¤¬ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»î¹ç¸å¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ïµ¤¤¬½Å¤¤·ë²Ì¤Ç¡¢»î¹ç¸å¤ÏÌÜ¤òÉú¤»¤ÆÂÁá¤ËÄÌ¤ê¤¹¤®¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂ¤ò»ß¤á¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼ÁÌä¤ËÅú¤¨Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¼«¤é¤¬ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤ò¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¹Å¹ü¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥»¥ê¥¨£Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀÐÀî¤Ï¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¤Ç²¤½£À©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¿Í¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼¡¸µ¤¬°ã¤¦Áª¼ê¤È¸À¤¨¤ë¡£³¤¤ò±Û¤¨¤¿°Û¹ñ¤Ç¼ÂÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢Èà¤òÍ£°ìÌµÆó¤ÎÁª¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¡¡
¡Ö³¤³°¤Ë½Ð¤¿¤Û¤¦¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ÏÂ¿¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÀÐÀî¤ÏÀÅ¤«¤Ë¸À¤¦¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢³¤³°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢"¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÀï¤¨¤ëÁª¼ê"¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ë´Ä¶¤Î¤Ê¤«¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¸ÀÍÕ¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÆüËÜ¤Ï¼«Ê¬¤Î¹ñ¤À¤«¤éÀ¸³è¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÀï¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥®¥ê¥®¥ê¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯´Ä¶¤Î¤Û¤¦¤¬À®Ä¹¤Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄ©Àï¤Ï¡Ë¼ã¤¤¤È¤¤«¤é¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤âÂç¤¤¯¤Æ......¡×
¡¡Èà¤Ï¥Ð¥ì¡¼¤Î¤¿¤á¡¢¸·¤·¤¤¾ì½ê¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡½¡½¡½¡£
¡Ú¡Ö¼çÄ¥¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤ÈÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¡Û
¥ê¥Ó¥¢Àï¸å¡¢¸·¤·¤¤É½¾ð¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤ëÀÐÀîÍ´´õ photo by YUTAKA/AFLO SPORT
¡¡ÀÐÀî¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤ÇÃ¯¤è¤ê¤â´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±Ï²Ì¡¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡££²¥á¡¼¥È¥ë±Û¤¨¤Î¿ÈÄ¹¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ç¡¢"¾®ÊÁ"¡Ê192cm¡Ë¤ÊÉôÎà¤ÎÈà¤¬ÁÏ°Õ¹©É×¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÂÇ¤ÁÊ¬¤±¡¢½À¤é¤«¤¤¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤¤¡¢¥µ¡¼¥Ö¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ÎÀè¤òÁÀ¤Ã¤ÆÅ¨¥³¡¼¥È¤Ë¥Ý¥È¥ê¤ÈÍî¤È¤¹¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ¡²è¤Î¤Ê¤«¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Þú¤ß½Ð¤ë¹üÂÀ¤µ¤â¿Íµ¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥ê¥Ó¥¢Àï¸å¡¢ÀÐÀî¤Ï¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë±Ì¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ......¡£¼«Ê¬¤Ï¡¢º¤¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍê¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â²ò·èºö¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò·Ð¸³¤·¤ÆÂç¤¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤ÇÈà¤¬Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤±¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¥Á¡¼¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤È¤Î´Ø·¸À¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥«¥Ê¥ÀÀï¤ÏÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤È¤Î´Ø·¸¤ÇÀ¸¤¸¤¿¸½¾Ý¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÌò²ó¤ê¤òÃ´¤¦°ìÊý¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ïµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Î¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ë¥¨¥´¤ò½Ð¤»¤º¡¢¤â¤É¤«¤·¤µ¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¡ÖÂ÷¤µ¤ì¤ë¡×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÀÐÀî¤ËÌä¤¦¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡½¡½»î¹ç¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬Â÷¤µ¤ì¤ë¥µ¥¤¥É¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢"¥¨¥´¤¬½Ð¤ë"ÂÀ¡¹¤·¤µ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢ÀÐÀîÁª¼ê¤¬µ±¤¯¤È¤¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¸Ä¿Í¤Ç¸«¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ËÍÅª¤Ë¤Ï¡Ê¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¤Ï¡ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð"³¤³°¤Ç¤ä¤ë"¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤³¤Î¼«²æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼çÄ¥¤¹¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤ë¾ì¹ç¤ÏÊÌ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï"¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤í¤¦"¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢"²¶¤¬¡¢²¶¤¬"¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼þ¤ê¤¬Æ±¤¸¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¥Ï¥Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤Åú¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡Ö³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ï¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ï¤º¤À¡£SV¥ê¡¼¥°¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¼ÂÎÏ¤ÈÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·º£¤ä³Æ¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ÂåÉ½¤Ë·Ð¸³¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¡¢ÀïÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥ê¥Ó¥¢¤Ë¤µ¤¨¡¢¥»¥ê¥¨£Á¤ÇÇä¤ê½Ð¤·Ãæ¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¸½¾õ°Ý»ý¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Îº£¸å¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¡£ÀÐÀî¡¢郄¶¶Íõ¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥É¤Î·ÏÉè¤Ï°ÂÂÙ¤À¤¬¡¢Èà¤é¤ËÄ©¤à¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÄäÂÚ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¤Ï¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À¸ü¤¤³Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½ÂÀ¡¹¤·¤µ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆüËÜ¤â¼ã¤¤Áª¼ê¤Ï¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¡£·Ð¸³ÃÍ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¥Î¡¼¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤ä¤ë¤È¡¢¥Ñ¥Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡£ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀÐÀî¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£Ã¯¤â¤¬Èà¤Î¤è¤¦¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯³¤³°Ä©Àï¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂÀ×¤ÏÆÃÊÌ¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡½¡½¡½¡£
¡¡ÀÐÀî¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö³¤¤ò±Û¤¨¤ë¡×°Õ»Ö¤Ïµ®½Å¤À¡£