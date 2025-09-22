水上恒司主演『シナントロープ』何者でもない男女8人の不穏な青春群像劇、ついに動き出す！ 第1話予告解禁
水上恒司が主演し、山田杏奈がヒロインを演じる10月6日スタートのドラマ『シナントロープ』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）より、第1話予告が解禁。併せて、黒田大輔、綾田俊樹、栗原颯人、山本浩司の出演が発表されたほか、オープニングテーマが柴田聡子＆Elle Teresaの「ときめき探偵 feat. Le Makeup」、エンディングテーマはS.A.R.の「MOON」に決定した。
【動画】どこにでもいそうな男女8人の日常が歪んでいく――『シナントロープ』第1話予告映像
本作は、街の小さなバーガーショップを舞台に、複雑に絡み合う人間模様の中で謎が謎を呼ぶ男女8人の青春群像ミステリー。アニメ『オッドタクシー』の脚本で知られる此元和津也が原作・脚本としてオリジナルストーリーを書き下ろし、山岸聖太が監督を務める。
この度、第1話の予告映像が解禁。
街の小さなバーガーショップ“シナントロープ”。ある日、店内に目出し帽をかぶった2人の男が現れる。1人はレジ係の志沢（萩原護）に銃口を突きつけ「金を出せ」と迫り、もう1人はなぜかハンバーガーを頬張る“変な客”。謎すぎる状況に呆気にとられる都成（水上）、水町（山田）、木場（坂東龍汰）の視線が交錯する。
都成が銃を持つ男を押さえ込もうと、もみくちゃになる中で銃が暴発。さらなる混乱を招く中、水町は椅子で応戦し果敢に立ち向かう。「めちゃくちゃだって水町…。危なすぎるだろ」と息を切らす都成だが、この謎の状況には “ある秘密”が隠されていた――。
都成が突如現れた強盗と揉み合う激しいアクションで始まったかと思いきや一転、メロウな音楽にのせて、個性豊かな“シナントロープ”の8人が次々に登場。昔は神童と呼ばれていたが今は冴えない大学生・都成、トラブルメーカー気質の水町に続いて、木場、里見（影山優佳）、田丸（望月歩）、室田（鳴海唯）、志沢、塚田（高橋侃）と、どこにでもいそうな男女が不穏な空気とともに描かれていく。
ラストには、暗い部屋でフルーツをむさぼる、謎の組織〈バーミン〉の冷徹なトップ・折田（染谷将太）の姿も映し出され、8人の青春の日常に迫る不穏な影をじわじわと広げていく。そして「あの人は…とんでもないです」という意味深な言葉が浮かび上がり、物語のさらなる謎と波乱を予感させる。
さらに、1話から登場する新たなキャストも解禁。“シナントロープ”の気だるげなオーナー・加藤を黒田大輔、神出鬼没な老紳士を綾田俊樹、“シナントロープ”のある人物の過去に複雑に絡み合っていく若い男を栗原颯人、その相棒的存在である謎めいたおじさんを山本浩司が演じる。
また今回、オープニングテーマが柴田聡子＆Elle Teresaの「ときめき探偵 feat. Le Makeup」、エンディングテーマはS.A.R.の「MOON」に決定。
「ときめき探偵 feat. Le Makeup」は、詩人としても活動するシンガーソングライター・柴田聡子と、国内外の女性たちから熱烈な支持を集めるフィメールラッパーであるElle Teresaが、注目の音楽家Le Makeupを迎えて、このドラマのためのスペシャルコラボユニットとして描き下ろした楽曲。
柴田は「『シナントロープ』にまつわる人々をとりまく楽しさと危うさとうっすら交わる曲が出来ました」とコメント。ふわっとした浮遊感の中に楽しさと不安定さが同居する、「シナントロープ」の世界を鮮やかに彩る楽曲に仕上げた。
エンディングテーマ「MOON」を手掛けたS.A.R.は、SOUL、R＆B、HIP-HOP、JAZZといったジャンルから色濃い影響を受けつつ、独自のサウンドを生み出す新鋭ミュージシャンで、音源、映像、アートワークなどあらゆる制作物を自ら手がけている。今回の「MOON」について「作品の世界観を彩れるような楽曲を目指して作りました。歌詞や音色、構成など細部までこだわってますので是非沢山聴いてください！」とメッセージを寄せている。
ドラマプレミア23『シナントロープ』は、テレビ東京系にて10月6日より毎週月曜23時6分放送（全12話）。
OPテーマ＆EDテーマのアーティストコメントは以下の通り。
【コメント全文】
■柴田聡子（OPテーマ「ときめき探偵 feat. Le Makeup」担当）
Le Makeupさんから「探偵」というアイデアを頂いて、Elle Teresaさんの凄いリリックと歌声を頂いて、「シナントロープ」にまつわる人々をとりまく楽しさと危うさとうっすら交わる曲が出来ました！
■S.A.R.（EDテーマ「MOON」担当）
エンディングを担当しますS.A.R.です。初のドラマタイアップという事で気合を入れて作品の世界観を彩れるような楽曲を目指して作りました。歌詞や音色、構成など細部までこだわってますので是非沢山聴いてください！
